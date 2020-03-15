【夫妻困獸鬥】居家避疫日夜夫婦矛盾激增　西安民政局復工後離婚預約日日爆滿

新冠肺炎疫情肆虐，內地一度處於停工停業狀態，市民只能長時間留在家中，沒想到夫婦在家日對夜對下，磨擦反而增多。而陝西西安市自復工以來，多個婚姻登記處的離婚預約日日爆滿。

內地媒體報道，西安市17個婚姻登記處3月2日起復工，並逐步恢復婚姻登記辦理工作。有工作人員指，在疫情防控期間，西安市婚姻登記辦理工作實行先預約後辦理的程序。

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離婚預約爆滿

各區登記處根據辦理時間，限制結婚和離婚的名額，其中一間位於碑林區的民政局婚姻登記處離婚名額上限為14對，但3月5日當日就有14對預約離婚，而前一天的離婚預約亦是爆滿。工作人員王女士表示，以往在過年和高考後，都會出現離婚小高峰，而今年受疫情影響似乎更嚴重。

許多夫婦在家整整一個月，容易產生矛盾，加上之前因為疫情業務一直無法開展，所以這幾天，明顯能感受到辦理離婚的人數激增。

另一間位於高新區民政局，包括3月5日起連續7日的結婚和離婚都約滿。而有在雁塔區工作的韓女士指出，在家裡時間太久，夫妻間產生矛盾，有機會會出現衝動離婚，甚至有人剛辦完離婚又馬上改變主意，前往辦理復婚手續。

我們實際辦理了一部分人，網上預約了離婚，到電話聯繫時，又說不離了。我們還是希望大家慎重，不要因為一時衝動，造成一生的遺憾。

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責任編輯：王明芳