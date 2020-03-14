【另類口罩】西班牙一罩難求口罩海鮮價　市民頭笠膠袋逛超市搶食米廁紙

▲ 西班牙口罩短缺，市民改頭笠膠袋代替口罩。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，近日，西班牙民眾開始出現超市「盲搶炎」，很多人一家大細出動到超市搶購囤貨，由於缺口罩，超市更出現市民頭笠膠袋的奇景。

於3月10日，在Twiiter「Paco Bocero」流傳了一段在西班牙首都馬德里超市拍攝的影片，在20秒的影片中，見很多一家大細出動逛超級市場，當中最少有3名顧客頭笠膠袋，當中有一家三口，似是爸媽頭笠膠袋，而坐在超市購物車前座小女孩未有笠膠袋，似怕她危險易窒息，而那些膠袋在超市蔬果部可免費拿取。同場其他顧客未有戴上口罩。

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西班牙口罩短缺

據西班牙《Olive Press》報道，受到新冠肺炎影響，西班牙各地區開始關閉學校和體育中心，超市亦出現了搶購情況。當地的口罩供應短缺，一罩難求，有指當地藥房的口罩價格海鮮價，兩片裝口罩高達13歐元（約112港元），而且口罩數量短缺，市民被迫頭戴膠袋代替口罩。

▲ 西班牙有父母帶孩子到超市搶購生活用品，自己頭笠膠袋代替口罩。（影片截圖）

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搶購超市貨品

另有網民在Twitter上載不同的超市被清空的圖片，有家樂福超市的凍肉櫃完全空了，當地超市員工表示顧客搶購牛奶、酸奶、食米、麵包、肉類、廁紙、濕紙巾、清潔用品等。

▲ 西班牙超市的貨架被清空。（圖片︰RABAGOISABEL Twitter）

很多貨架空了，顧客像要拿走倉庫所有東西，一夜之間銷售額增長300%。

可見西班牙當地市民感到恐慌，截止3月14日，西班牙是繼中國、意大利、伊朗及韓國後，最多新冠肺炎確診個案，有5,232宗，而死亡人數是133人。

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責任編輯︰顏紫燕