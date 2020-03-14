羅天宇蔣家旻《愛‧回家》後相隔5年再合作　麥秋成6位數拍音樂微電影

▲ 羅天宇與蔣家旻零片酬參演麥秋成自編自導自演兼自資的微電影《戀戀季節~冬至篇》。

由麥秋成自編自導自演兼自資的音樂微電影《戀戀季節~冬至篇》，赴日本鳥取縣，影片於今天（3月14日）白色情人節在麥秋成的個人YouTube平台發放。

《戀戀季節~冬至篇》分為三個小單元，並由三首經典華語金曲串連而成， 同時亦反映出三位主角的愛情內心世界。分別由羅天宇獨唱的《心動》，麥秋成主唱的《我願意》，以及兩人合唱的《紅豆》。

在今天舉行的記招上，蔣家旻由麥秋成孭住出場，因為這是《戀戀季節～冬至篇》的其中一個場面，講述蔣家旻失去羅天宇而借酒消愁，而暗戀她的麥秋成一直留在身邊默默陪伴，還在鳥取縣街頭孭她返回酒店。

▲ 記者會上，麥秋成孭住蔣家旻出場。

回想這場戲，蔣家旻坦言自己是「真飲酒」，一來當時鳥取縣天氣相當凍，可以暖身之餘，有少少酒精的幫助，令她更入戲，不過都是適可而止，沒有飲醉。

她和羅天宇自《愛回家》後已很久未合作，蔣家旻說覺得羅天宇比以前成熟穩重得多，但始終兩人太好朋友，埋位拍攝溫馨拍拖場面時，難免會有點尷尬。

羅天宇坦言又要演戲、又要唱情歌，這非常任務，比起要他操六嚿腹肌更加困難，既然花盡心機學唱歌。

▲ 首輯《愛·回家》在2015年完結，約5年後的現在，「馬子仁」與「馬子妮」終於再合作。

提到因要拍劇，只有3天時間飛去鳥取縣拍《戀戀季節～冬至篇》，羅天宇還記得在拍攝的最後一天，因導演麥秋成想他多拍幾個鏡頭，最後要臨時安排的士，由鳥取縣送他往大阪坐飛機返香港，而這程的士，埋單要十萬日圓，相等於7000多元港幣，由麥秋成埋單，令羅天宇難忘。

至於麥秋成表示，個人首部音樂微電影能面世，要感激羅天宇、蔣家旻不收分文仗義相助，加上得到「鳥取縣觀光交流局」的支持，笑言慳了不少荷包，但仍花了接近6位數字完成。