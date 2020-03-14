【新冠肺炎】政府檢疫中心使用率為四成　近三萬人正進行家居隔離

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（黃建輝攝）

本港今日下午新增3宗確診個案以及1宗初步陽性個案，衞生防護中心又提到，現時本港三個檢疫中心共有1200單位，目前使用率為四成，家居隔離人數則有兩至三萬人。

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對於目前政府三個檢疫中心使用量，當局表示，三個檢疫中心共設1200單位，目前使用率為四成，正接受家居隔離的人數，大概為兩至三萬人。被問政府為何不充分使用檢疫中心，而安排大批人士進行家居隔離，會否增加社區爆發風險。

張竹君解釋指，全球疫情嚴重，政府需要檢視檢疫中心是否能負荷，如考慮將大家都送去檢疫中心，曾接觸確診者的「緊密接觸者」該怎麼辦，亦是政府需考慮的方向，「始終緊密接觸者是最高危的，如果其家人確診，可能一齊去旅行的都會受影響，所以希望將檢疫中心留給最高危人士」。

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記者：李淇