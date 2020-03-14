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【新冠肺炎】跨部門小組調查大埔富亨邨亨泰樓感染病例　憂成康美樓「翻版」

社會 18:50 2020/03/14

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

有穿上防護衣物的檢疫人員已在現場視察。（黃建輝攝）

大埔富亨邨亨泰樓累計有三人確診，分別是一名59歲男患者，以及一對59歲曾參加新華埃及團的夫婦，他們三人都是住在同一座向。衞生防護中心指專家會到富亨邨視察，以確定是否也是出現喉管播毒問題。

【新冠肺炎】59歲確診男人住富亨邨亨泰樓　與埃及團染病夫婦同一座向

【新冠肺炎】39歲及28確診女患者都有外遊紀錄　分別住柴灣及清水灣道

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午（14日）表示，目前亨泰樓三宗確診個案惟一的聯繫，是單位面向同一個方向，而新確診男士居住的單位，位於埃及團染病夫婦的樓上幾層。團隊及專家稍後會到富亨邨現場檢查，包括兩人是否互相認識，曾近距離接觸等。他們在視察現場後會即場再開會看一看情況，再決定是否需檢視大廈渠管的設計，以及有否其他特別原因等，才決定是否需要其他單位進行隔離。

早前青衣長康邨康美樓也有上下樓層住戶先後確診，懷疑是經糞渠播毒，詳情即看http://bit.ly/2Qh8ALL

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【新冠肺炎】疫情百年一遇最嚴重已經不是內地 何栢良：歐美爆發如同1月湖北情況

記者：李淇

大埔 富亨邨 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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