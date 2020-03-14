【新冠肺炎】澳門高等院校4月1日起復課　所有海外回澳學生須家居醫學觀察14日

▲ 澳門宣佈，高等院校4月1日起復課。（新華社圖片）

澳門至今已連續37天沒有新增新冠肺炎確診個案，澳門高教局今日（14日）表示，與院校開會後取得共識，高等院校4月1日開始復課，包括學士、研究生及博士應届畢業課程﹑本地生爲主的課程﹑一些必須是面授的科目課程﹑評核、實驗室、實習、報告引介及論文答辯。

高教局指其他學生復課安排要似乎疫情再作決定，但會提前14日作出通知，並向院校做了復課指引，除了衞生防疫方面外，開課時的軟硬件包括了學校、教職員和學生都應該嚴格遵守。

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此外，針對全球多國都出現新冠肺炎疫情，澳門應變協調中心公布，即日起所有從海外返澳的學生必須接受為期14日嚴格的家居醫學觀察，並須接受病毒核酸檢測。

當局解釋，基於海外回澳的學生曾在疫情較為嚴重的國家和地區生活，他們感染的風險較高，回澳後與社區、親屬等會有較密切的交往和接觸，因此作出相關規定。 衞生局人員會在入境口岸評估入境人士的健康狀況，倘有不適症狀將即時送往仁伯爵綜合醫院檢查；如沒有任何症狀或不適，當局會向需要接受醫學觀察的入境人士派發兩個檢測器皿，他們需按照衞生局的指示自行收集喉部的唾液，然後由衞生局人員到其家居觀察場所，收回樣本進行檢測。

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記者：陳曉瑩