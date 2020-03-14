  • 21°C
香港時間 : 2020314日 (週六) 20:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】因疫情取消禮賓府開放日　林鄭月娥拍片分享杜鵑花盛開　

政治 19:52 2020/03/14

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

（林鄭月娥Facebook影片截圖)

每年三月，特區政府都會舉行禮賓府開放日，讓市民入場「打卡」及賞花。不過，因應新冠肺炎疫情影響，政府呼籲市民減少社交聚會，決定取消連串的政府活動，包括禮賓府的開放日。特首林鄭月娥今日於社交網站上載影片，指特意請同事拍攝了禮賓府的花景，讓市民觀賞盛開的杜鵑花。

每年的禮賓府開放日，都會吸引逾萬市民入場參觀及賞花，除了禮賓府的花園和小庭園觀賞花卉，亦可參觀特首舉行官式活動和接待賓客的地方，而該處燦爛盛放的杜鵑花亦十分有名。

（林鄭月娥Facebook專頁影片截圖）

不過，由於疫情持續，市民需盡量避免參與人多擠迫的活動，讓賞花也變成「高危活動」。林鄭月娥表示，要減少社交聚會，未能安排市民到禮賓府賞花，因此特意請同事拍片，甚至動用航拍機，和市民分享各種花卉。
    
林鄭又於社交網站稱：「杜鵑盛開代表春回大地，希望香港也很快可以迎來雨後的彩虹」。

相關短片：https://www.facebook.com/carrielam.hksar/videos/2583027115286006/

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

責任編輯：李淇

 

相關文章

禮賓府開放日　200市民排隊入場賞杜鵑【多相】
15:09 2018/03/18
禮賓府開放日　200市民排隊入場賞杜鵑【多相】
禮賓府開放日撞正立法會補選　市民冒雨賞花自拍
16:36 2018/11/25
禮賓府開放日撞正立法會補選　市民冒雨賞花自拍
禮賓府開放日市民冀見特首　林鄭月娥現身與市民合照
14:50 2019/03/17
禮賓府開放日市民冀見特首　林鄭月娥現身與市民合照
林鄭月娥 新冠肺炎 武漢肺炎 政治

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】