【新冠肺炎】因疫情取消禮賓府開放日　林鄭月娥拍片分享杜鵑花盛開　

▲ （林鄭月娥Facebook影片截圖)

每年三月，特區政府都會舉行禮賓府開放日，讓市民入場「打卡」及賞花。不過，因應新冠肺炎疫情影響，政府呼籲市民減少社交聚會，決定取消連串的政府活動，包括禮賓府的開放日。特首林鄭月娥今日於社交網站上載影片，指特意請同事拍攝了禮賓府的花景，讓市民觀賞盛開的杜鵑花。

每年的禮賓府開放日，都會吸引逾萬市民入場參觀及賞花，除了禮賓府的花園和小庭園觀賞花卉，亦可參觀特首舉行官式活動和接待賓客的地方，而該處燦爛盛放的杜鵑花亦十分有名。

▲ （林鄭月娥Facebook專頁影片截圖）

不過，由於疫情持續，市民需盡量避免參與人多擠迫的活動，讓賞花也變成「高危活動」。林鄭月娥表示，要減少社交聚會，未能安排市民到禮賓府賞花，因此特意請同事拍片，甚至動用航拍機，和市民分享各種花卉。



林鄭又於社交網站稱：「杜鵑盛開代表春回大地，希望香港也很快可以迎來雨後的彩虹」。

相關短片：https://www.facebook.com/carrielam.hksar/videos/2583027115286006/

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責任編輯：李淇