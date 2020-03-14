【法庭消息】爆炸案再多1被告提堂　餘下1名被告仍留院未能應訊

▲ 36歲領隊今（14日）出院後於東區裁判法院提堂，案件押後至6月26日與其他被告一同再訊。（資料圖片）

警方上周末在旺角兩個單位發現爆炸裝置、爆炸品及化學品等，4男2女各被控串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，其中2男2女還押候訊，另兩男因留院缺席法庭聆訊，其中36歲領隊今（14日）出院後於東區裁判法院提堂，案件押後至6月26日與其他被告一同再訊，等候警方作進一步調查，領隊申請保釋被拒，餘下仍留院被告則於下周三提堂。

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首被告何卓為（36歲），他被押解上庭時左眼蒙上紗布，控罪書上報稱他無業，辯方庭上透露他為旅行團領隊。其餘被告為裝修工人李嘉濱（25歲）、保安員吳子樂（27歲）、程式設計師張家俊（29歲）、文員楊怡斯（28歲）及入境處職員張琸淇（24歲）。

本案其中4名被告早前已押後至6月26日再訊，控方今申請將何的案件押後至同日，等候警方作進一步調查，並反對何保釋。辯方申請保釋被拒，何還押至6月26日再訊。

至於第4被告張家俊則仍未出院，仍然缺席聆訊，將於下周三提堂，提早出院則立即帶往法庭應訊。

6人同被控1項串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，控罪指他們於2020年1月至3月期間，在香港與其他身份不詳的人串謀，非法及惡意地藉爆炸品引致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

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李嘉濱、吳子樂及張琸淇另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產。控罪指吳及張於同年3月7日，在旺角必發道128號宏創方一單位內保管或控制兩個爆炸裝置、20克火藥、3個電路板、56條電子火柴、10.5公斤鎂粉、2公斤硫磺、2公斤硝酸鹽及兩個電子磅。李則被指於之後一天在宏創方另一單位內保管或控制1個爆炸裝置、624公斤鎂粉、275公斤納、1640公斤硝酸銨、50公斤碘化鉀及3瓶通渠水。

記者：林欣樂