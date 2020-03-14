【富亨邨】袁國勇：非淘大及康美樓情況　或「擾流效應」令糞便經喉管霧化上天台播毒

▲ 張竹君及袁國勇到現場視察，也有向居民了解情況。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（14日）公布在大埔富亨邨亨泰樓一名59歲男患者(第140宗個案)確診，住在3413單位，他所住的13號單位與早前一對59歲曾參加新華埃及團的確診夫婦同一座向，後者住在3213單位。衞生防護中心專家傍晚到富亨邨視察後，在晚上九時半見記者。

衞生防護中心總監黃加慶、環境局副局長謝展寰，港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇，在晚上公布初步調查結果。

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衞生防護中心總監黃加慶指出，因為審慎原因，有些住客需要被送去檢疫中心，包括13及14單位，29至34樓的住戶。如果在1至28樓的單位，要視乎今晚建築署的檢查如何，如果沒有問題，就不需要入檢疫中心，有部分單位早前已檢視，有關檢疫的詳情即看：【富亨邨】亨泰樓29至34樓 13及14室住戶須送檢疫中心

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇指出，現階段未有發現，專家發現喉管的設計都依從法例，而32樓的埃及團夫婦有住戶截斷排氣管只用膠紙黏著，但他形容今天亨泰樓的情況不是淘大花園也不是康美樓的問題。

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他解釋而最早發病是32樓之後是34樓，因為是34樓最頂層，專家研究可能有一個情況，當病人在32樓糞便排出時，有另一氣喉要將氣谷上天台，有可能是糞便的病毒霧化而傳播，如果有風微弱，有建築物擾流效應出現，可能將排氣喉病毒排入屋內。

因為34樓的排氣管稍為短了，「擾流效應」下有可能將霧化的病毒，從天井經廚房及廁所的窗帶回屋內，令屋內人受感染。

他指出故此樓上6層樓居民先隔離，影響力不多於5層，至於下面樓層的問題不大，不會受擾流效應。

早前青衣長康邨康美樓也有上下樓層住戶先後確診，懷疑是經糞渠播毒，詳情即看：http://bit.ly/2Qh8ALL

記者：伍瑋瑋