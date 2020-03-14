【富亨邨】亨泰樓29至34樓　13及14室住戶須送檢疫中心

▲ 亨泰樓晚上有大批檢疫人員入內，準備撤離涉事單位的住戶。（黃建輝攝）

大埔富亨邨亨泰樓累計有三人確診新冠肺炎，分別是一名59歲男患者，以及一對59歲曾參加新華埃及團的夫婦，他們三人都是住在同一座向的13號單位。跨部門小組在現場視察，以確定是否也是出現喉管播毒問題。

衞生防護中心總監黃加慶、環境局副局長謝展寰，港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇，在晚上公布初步調查結果。

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衞生防護中心總監黃加慶指出，因為審慎原因，有些住客需要被送去檢疫中心，包括13及14單位，29至34樓的住戶。如果在1至28樓的單位，要視乎今晚建築署的檢查如何，如果沒有問題，就不需要入檢疫中心，有部分單位早前已完成檢查。

至於涉事樓層以下的住戶，為了安全起見，也會邀請住戶接受深喉樣本的檢驗，以確定有沒有帶病毒。

黃加慶指出衞生防護中心會取天台的環境樣本化驗，預料有關化驗須時約一星期才有結果。

環境局副局長謝展寰已檢查樓上單位的喉管沒有大問題，也沒有安裝抽氣扇，也調查會不會有其他單位有喉管截斷了而出現問題。由於兩個單位近天台，不可以排除有風從天台排出而傳播至單位內，他形容機會比小，但不可以排除情況。

▲ 大批衞生署人員在現場協助住戶入住檢疫中心。 （黃建輝攝）

謝展寰解釋有關建築物的擾流效應是向下行，由於現時沒有即時找到的原因，需要由衞生防護中心在天台等位置取樣，看看有沒有病毒存在。他又指出其中有11個單位早前已由屋宇署進行了檢查，由於其他單位屬於私人單位，所以要再檢查了解情況。

他又指出由於13及14號單位是共用同一個天井，故此如果氣喉有問題，或者兩邊單位都有影響，因此為了安全起見而需要撤離。

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記者：伍瑋瑋