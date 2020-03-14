【新冠肺炎】曾到摩洛哥住青衣宏福花園男人確診 　全日4宗確診個案

▲ 其中59歲男患者，住在亨泰樓在下午已確診，清潔工人加強消毒。（黃建輝攝）

衞生防護中心在晚上公布今日（14日）新增4宗確診個案，其中三宗為輸入個案，令新冠肺炎病例增加至142宗，其中一宗是疑似個案。

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衞生防護中心下午公布對病毒初步呈陽性的59歲男子，在晚上確診，在瑪嘉烈醫院留醫，他住在青衣青敬路宏福花園，是早前一名確診女子的姐夫，曾到過摩洛哥。

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另外三宗新增個案，包括一名59歲男子，病人與早前新華埃及團確診夫婦，住在大埔富亨邨亨泰樓同一座向的13號單位，相隔兩層。另外兩宗患者都曾到外地。其中39歲女病人，上月底起先後到迪拜公幹及馬德里探朋友，另一名確診者是28歲女子，一月底至本月11日曾到英國倫敦。

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記者：伍瑋瑋