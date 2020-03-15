【法證先鋒IV】鄭希怡騷與星級髮型師Kim Robinson合照　感慨高安Monique無奈分手

▲ Yumiko拍攝《法證先鋒IV》時，與星級髮型師Kim Robinson合照。（取自鄭希怡IG）

《法證先鋒IV》最近劇情講高Sir（黃浩然飾）知道女友Monique（鄭希怡飾）背著他與前度男友Joseph（Kim Robinson飾）舊情復熾後，高Sir即揮慧劍斬情絲，向Monique提出分手。

其實在《法證先鋒IV》演Monique前度的外國人大有來頭，他是星星級髮型師Kim Robinson，曾為張國榮、梅艷芳甚至戴安娜皇妃理髮，他知道在《法證先鋒IV》當中有場戲需要穿睡衣，Kim Robinson自攜值2萬元的睡衣到片場拍攝。

Yumiko鄭希怡昨日（3月14日）在個人社交平台貼出拍攝《法證先鋒IV》與Kim Robinson的合照，並寫：

雖然在劇中

我不是很明白Monique點解會同佢一齊

但卻有機會認識了很有趣的kim Robinson

髮型界的一代傳奇

估唔到

會和你在螢幕中成為情侶👫

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▲ Yumiko不捨得《法證先鋒IV》的高Sir與Monique分手。（取自鄭希怡IG）

之後，鄭希怡再上載一張與黃浩然在《法證先鋒IV》的合照，寫道：

大家都似乎對monique同高安的分手

十分氣憤

也表示可惜

在拍的時候

我也有這種感覺

但劇情就是劇情⋯

要不

叫編劇出黎

好好訪問一下？？

#你們氣憤的眼淚

#證明這部劇已在你們心中

#多謝大家支持

#法證先鋒4

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