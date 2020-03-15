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【法證先鋒IV】鄭希怡騷與星級髮型師Kim Robinson合照　感慨高安Monique無奈分手

娛樂 10:40 2020/03/15

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

Yumiko拍攝《法證先鋒IV》時，與星級髮型師Kim Robinson合照。（取自鄭希怡IG）

《法證先鋒IV》最近劇情講高Sir（黃浩然飾）知道女友Monique（鄭希怡飾）背著他與前度男友Joseph（Kim Robinson飾）舊情復熾後，高Sir即揮慧劍斬情絲，向Monique提出分手。

其實在《法證先鋒IV》演Monique前度的外國人大有來頭，他是星星級髮型師Kim Robinson，曾為張國榮、梅艷芳甚至戴安娜皇妃理髮，他知道在《法證先鋒IV》當中有場戲需要穿睡衣，Kim Robinson自攜值2萬元的睡衣到片場拍攝。

Yumiko鄭希怡昨日（3月14日）在個人社交平台貼出拍攝《法證先鋒IV》與Kim Robinson的合照，並寫：

雖然在劇中
我不是很明白Monique點解會同佢一齊
但卻有機會認識了很有趣的kim Robinson
髮型界的一代傳奇
估唔到
會和你在螢幕中成為情侶👫

胡美貽演死屍躲冰冷手術台零怨言，詳細請看：http://bit.ly/2wVmGLP

Yumiko不捨得《法證先鋒IV》的高Sir與Monique分手。（取自鄭希怡IG）

之後，鄭希怡再上載一張與黃浩然在《法證先鋒IV》的合照，寫道：

大家都似乎對monique同高安的分手
十分氣憤
也表示可惜
在拍的時候
我也有這種感覺
但劇情就是劇情⋯
要不
叫編劇出黎
好好訪問一下？？
#你們氣憤的眼淚
#證明這部劇已在你們心中
#多謝大家支持
#法證先鋒4

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick柴犬出動

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