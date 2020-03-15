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【引人側目】西九龍九巴士總站公廁欠衞生　清潔工疑以地拖清潔洗手盆恐播毒

健康 11:57 2020/03/15

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

有網民今日（15日）在西九龍巴士總站的公廁發現，有清潔工人疑以地拖清潔洗手盤

新冠肺炎疫情持續，不少市民的衞生意識近期都大幅提高。然而，有網民今日（15日）在西九龍巴士總站的公廁發現，有清潔工人疑以地拖清潔洗手盆，事件引起網民熱議。

據拍攝照片的網民事後向TOPick憶述，他今早到西九龍巴士總站的公廁如廁時，便在門口發現一位清潔工人疑似以地拖清潔洗手盆，他再上前細看。才發現原來該清潔工人正在把剛拖完地的地拖放在洗手盆清洗。他形容，該公廁的衞生環境本身非常差，且地板非常污濁，他批評清潔工人此舉「貪方便！不顧衞生！沒有職業道德!」

有關照片曝光後，儘管也有網民質疑該清潔工人如果以同一把地拖清潔過公廁其他地方後，再用作清潔洗手盆，恐有播毒之嫌。

不過，亦有為數不少的網民表示可能清潔公司根本沒有提供足夠的清潔裝置予前線清潔工，更指「阿叔表示食飯煲水刷牙都係用呢幾個盆」，亦有網民指「明白樓主覺得嘔心，不過事實是清潔工人連洗地拖的設施都沒有」。另有網民直言「本身一個不會乾淨的地方 怎洗也不會乾淨」，所以儘量少去公廁為妙。

【欠公德心】疫情下公廁廁格暫時封閉　清潔工訴苦：有人直接在洗手盆如廁

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【放下身段】大學學歷退休後當清潔工　體驗疫情下工作之苦：最怕家人受感染

責任編輯:王俊賢

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