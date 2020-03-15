【新冠肺炎】英國擬推「群體免疫」策略防疫　袁國勇：可癱瘓醫療系統不適用於本港

▲ 袁國勇指，「群體免疫」（Herd immunity）策略並不適用於本港。（資料圖片）

新冠肺炎疫情蔓延至全球多國，惟各地的防疫策略不一，英國擬採用「群體免疫」（Herd immunity）策略，讓6成市民感染達致群體免疫效果。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，直言有關策略會癱瘓整個醫療系統，加上本港人口稠密，疫症爆發力更強，完全不適合本港使用。

【富亨邨】袁國勇：亨泰樓非淘大及康美樓情況 或「擾流效應」令病毒經天台排氣喉吹回屋內播毒

袁國勇今早（15日）出席商台節目後表示，留意到有部分西方國家採用傳統的「群體免疫」（Herd immunity）策略控制疫症，在2個月內令2至3成人口產生免疫力，疫症自然就會減慢下來，亦不需要採用「封關」阻止其他旅客進入境內。

【新冠肺炎】袁國勇指開始見有港人不戴口罩 形容情況「好危險」

他表示，此策略較常於疫症死亡率非常低時才使用，但今次疫症死亡率處於1至3%，若使用有關策略，大量長者或長期病患者染病後須入院，急症室、病房，甚至深切治療部全部都會「爆滿」，有機會令醫療系統癱瘓，

除了很多長者沒有得到適切的治療，同時會令醫生、護士感染，甚至會導致醫護人員的死亡，這樣會引起很大的恐慌。

【新冠肺炎】袁國勇：本地連續28日沒有個案 大學及中學才復課

袁國勇又指，本港人口稠密，疫症的爆炸性更強，有關策略會癱瘓本港的醫療系統，加上市民對此策略的認受性低，所以本港不會採用。

記者：陳子謙