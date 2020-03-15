【童黨欺凌】11歲大埔女童遭煙頭灼頭毒打兼影裸照　10名被捕者年僅10至14歲

▲ 大埔一名11歲女童慘遭童黨凌虐1個月。

繼早前屯門安定邨一名17歲少女被指「撬姊妹牆腳」而慘遭欺凌毆打後，大埔上月亦發生一宗童黨欺凌事件。大埔一名11歲女童，外出學琴時認識了一班童黨，多番被金錢壓榨後因無力再付錢而遭凌虐，曾被煙頭灼額頭、用角鐵和木棍毒打，更被人在公廁下影裸露照片。警方接報後拘捕10名男女，年齡介乎10至14歲，將於星期一（3月16日）在觀塘裁判法院提堂。

警方公布案情指，在本月12日接獲報案，大埔一名11歲女童自2月起在區內多個地點受襲。當中包括在富亨邨一個公廁被人拍下裸露照片、又在太和邨屋邨後樓梯和公園、大元邨涼亭內，被拳打腳踢、用角鐵及木棍襲擊，甚至被人以煙頭盪傷額頭。

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據指，受害女童2月初因新冠肺炎停課後，外出參加學琴興趣班時，認識了一群四出流連街上的仍在學的童黨。女童負責資助童黨的玩樂使費，直到女童花光零用錢後，童黨不滿遂在多個地點向她勒索金錢，女童無力支付，繼而被凌虐近一個月。直到近日始向家人披露事件，再由家人陪同到警處報案。

大埔警區反三合會行動組人員接手調查，在12日至14日三天期間，拘捕了6男4女，年齡為10歲至14歲，全部是中小學學生。被捕人士涉嫌「有意圖而傷人」、「普通襲擊」和「製作兒童色情物品」。其中一名13歲男童，已被控「有意圖而傷人」、一項「普通襲擊」及一項「製作兒童色情物品」。案件會在16日上午於觀塘裁判法院提堂。其他被捕人士正被扣留調查。

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責任編輯：王俊賢