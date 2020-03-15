【父母痛心】李龍基太太不幸小產　愛妻號6個物業歸妻子名下

▲ 李龍基太太不幸小產。

現年69歲的李龍基與太太年紀相差達28歲，但無減恩愛，李龍基在去年更成功造人，本來預產期在今個月，可惜李太在臨盆前數天卻意外小產，十分可惜。

李龍基歷過兩段婚姻，於70年代與第一任太太結婚，惟最終離婚收場，他與前妻育有兩女一子。他曾承認當時年少氣盛又花心，不懂體諒另一半，導致婚姻失敗。

▲ 李龍基與太太年齡相差甚遠卻無損恩愛。

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在1998年，李龍基與嫩妻結婚，二人並移居深圳居住。

李龍基不斷登台吸金力強，最高紀錄1個月內赴6個國家及地區登台。他在深圳狂掃優質盤，至今於當地擁有至少6個物業。事實十多年來，李龍基以登台為主，最高紀錄1個月內赴6個國家登台，吸金力不可小覷。

愛妻號的他因擔心會早走一步，故將多年來於內地及香港的物業全歸太太名下。

據悉，因為新冠肺炎肆虐，李龍基得知太太懷孕後，已搬回香港錦田居住。而且太太已41歲屬高齡產婦，為免「小器」，對太太懷孕一事一直保持低調及十分小心。可惜，李太太臨近臨盆前不幸小產，令人惋惜。