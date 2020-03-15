【富亨邨】袁國勇稱市民衞生意識開始鬆懈疫情或會反覆　倡政府加大病毒測試

▲ 袁國勇表示，市民對個人衞生開始鬆懈，本地疫情有機會反覆。（資料圖片）

新冠肺炎疫情直捲全球。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，隨著外國確診個案不斷上升，本港面對的問題愈來愈大，尤其是隔離設施不足，需要家居隔離，而市民對個人衞生開始鬆懈，有人不戴口罩、開始多外出，本地疫情有機會反覆，建議政府加大測試力度，找出隱形傳播鏈。

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袁國勇今早（15日）出席商台節目時表示，新冠病毒不會消失，香港現時每日進行的病毒測試，遠不及新加坡及南韓等地比例，要加強化驗才可能「守得住」，直到夏天疫情緩和。他直言，若沒有本港18區的數據，便難以掌握香港情況，香港情況可能不穩定，甚至有小型爆發。

出席同一節目的行政會議成員林正財就說，本港現時每日可進行1,000個病毒測試，佔每日上限的一半，政府有信心可以擴闊病毒測試容量。他形容加強測試是「守龍門式」阻截病毒，又鼓勵私家醫生參與「加強化驗室監測」計劃，即使病毒在本港落地生根，都可以及早識別確診者。

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袁國勇又指，現時英美兩地確診個案都有上升, 近日亦有由兩地輸入本港的個案, 政府應考慮安排由兩地返港的旅客接受家居檢疫。林正財就表示，政府未來會密切留意關口控制，除了英美，仍要留意澳洲及加拿大等有較多港人往來的國家，雖然部分地方的確診數目不高，但測試數目不似香港多，情況令人擔心。

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對於昨日（14日）一名新增確診患者，與早前一對確診夫婦住在大埔富亨邨亨泰樓同一座向的單位，袁國勇相信「擾流效應」是傳播途徑，並非青衣長康邨康美樓翻版。他又指，專家相信「擾流效應」只會影響兩三層的單位，為穩陣起見，撤離肇事樓層上下共6層單位居民，加上大廈13室及14室的單位是共用天井，有關住戶都要撤離。

責任編輯：陳子謙