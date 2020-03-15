陳茂波預計最新失業率　將攀升至9年來最高水平

▲ 陳茂波預計本周公布的最新失業率將攀升至約9年來最高水平。（資料圖片）

財政司局長陳茂波在網誌表示，過去一周國際金融市場非常動盪，令本港經濟承受更大壓力，預期失業率將加速惡化，「重災區」仍是飲食、零售、酒店住宿、建造等行業。他又指，由於不少企業縮減營運時間或暫時休業，裁員、減薪或要求員工放無薪假等，令失業率和就業不足率上升的同時，僱員收入亦減少，就業市場的受壓面進一步擴大，本周公布的最新失業率將攀升至約9年來最高水平。

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陳茂波又指，過去一周先有新型冠狀病毒肺炎疫情在多國蔓延，世界衞生組織將疫情列為全球大流行級別，繼而主要產油國之間的爭端令國際油價急跌，加深投資者對環球經濟前景的憂慮，觸發主要股市急劇波動。全球的投資情緒急轉直下，投資者擔心實體經濟、資產價格及資金流動性，甚至憂慮會否觸發系統性風險，促使多國央行出手為市場提供流動性，以及相繼推出刺激經濟措施，以支撐變得脆弱的經濟。

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他又指，在新一份預算案中推出1,200億元的一次性措施，希望從不同渠道支持經濟。考慮到本港有近半數打工仔，受聘於中小企業，他提出向中小企提供由政府100%擔保的特惠低息貸款計劃，香港按揭證券公司已展開了與銀行的商討和籌備工作，該計劃將於本周二（17日）提交立法會工商事務委員會討論，然後呈交財務委員會審批，若今個月內獲得通過，便可在4月份正式推出。

責任編輯：陳子謙