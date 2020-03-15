【齊心抗疫】鄭秀文到社區派防疫用品予基層　Sammi：外出做好防護同時保持樂觀

▲ 鄭秀文每周落區派防疫物資予基層市民。

新冠肺炎肆虐下，不少藝人也落區派發防疫物資給有需要人士。天后鄭秀文（Sammi）亦加入此行列，更不是只落區一次，而是每周落區一次。鄭秀文自今年2月中開始，已跟隨社福機構「禧福協會」每星期出動往社區，親身上樓派發物資。

鄭秀文在昨天（3月14日）於個人社交平台上載落區的影片，並寫道：

這個多月，mi每個星期都跟社福機構走進社區。很殘破的樓房、劏房，板間房，住在𥚃面的基層市民日子過得尤其艱難，這些都令我有很深的感受，mi親眼看到很多很貼地的生活狀(困)況. 🥺 疫情令大家都辛苦了，很多人失業，連三餐都成問題。 我們走進社區當然亦不能扭轉疫情，但mi希望我們小小的行動能有一點用處和一點溫暖。疫情正肆虐全世界，mi希望世界𥚃有更多的人都能過渡這疫症，因為每一個生命都是可貴的。 現今，也許仍未有疫苗，但我們要謹記，愛也是一種強力安慰劑。🥰 人與人之間暫時仍要避免握握手擁抱，但我們彼此之間的眼眸仍可䆁出暖暖善意，在口罩低下仍可微笑。外出做好防護，但同時保持樂觀。 大家辛苦啦！我們都是這樣抗疫的。😙❤️

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▲ 鄭秀文十分欣賞年輕人的熱誠。（取自鄭秀文facebook）

鄭秀文感受基層困境

原來鄭秀文會參與是次的義工作，是因為看到鍾舒漫在社交平台上載有關做義工的照片，由此Sammi知道有此社福機構及行動，於是加入一起送暖。

每次落區接觸街坊，令Sammi感受很深，她曾寫道：

事實........真的很多人失業、甚至一家人三餐不繼、二千四百大元的板間房像一個長型窄廂想轉一轉身都是奢侈、豆丁劏房住上五個大人、九十多歲的獨居老人因疫情被逼暫停了送飯服務而餓著肚子...... 於mi而言，這種持續出隊的體驗很寶貴，所看到的、所聽到的很多，很揪心。

▲ 鄭秀文與鍾舒漫（左一）及一眾義工落區派抗疫用品。（取自鄭秀文facebook）

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鄭秀文活到老學到老

而且鄭秀文零天后架子，跟義工們變熟絡，更大讚機構內的年輕人非常熱心並謂：：「每次跟著他們出隊，mi也學習了很多。疫情令很多人的工作都停頓，但在生命𥚃，依然可以：做到老，學到老。」

她曾憶有此一起出隊時，與一位社會工作者詳談：「深感他們的工作一點都不容易，而且都帶着謙卑的心去服務社區，每次跟著他們出隊，mi也學習了很多。 疫情令很多人的工作都停頓，但在生命𥚃，依然可以：做到老，學到老。」