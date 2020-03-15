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【英國疫情】英國學者倡「群體免疫」防疫　讓6成國民染病產抗體

健康 13:05 2020/03/15

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

英國首席科學顧問Patrick Vallance指英方有意採取「群體免疫」策略，讓英國至少六成人口染病。

新冠肺炎疫情席捲歐洲，當中英國的確診個案已突破1000宗。然而，英至今防疫措施相對保守，英國首席科學顧問Patrick Vallance甚至指英方有意採取「群體免疫」策略，讓英國至少六成人口染病、產生抗體，言論惹各界非議。

全英需約4000萬人染病

英國首席科學顧問Patrick Vallance近日接受英國廣播公司（BBC）、天空新聞電視台等英媒訪問時指，政府有意創造「群體免疫」，只要國內達到一定程度的染病人口，讓更多人對新型冠狀病毒免疫，降低傳染性。

即使病毒往後捲土重來，疫情也不至於太嚴重，這對沒有免疫力者形同「保護網」。

他並指出，要達到這項目標，英國大約6700萬人口中必須有大約六成，即4000萬人染病，長遠而言愈多人染病愈好，並在痊癒後產生抗體，形成「群體免疫」。

多名學者聯署提質疑

然而，許多流行病學家也指出，上述主張既缺乏科學理據，也讓許多人的生命陷入不必要的危險境地。300多名英國與海外學者簽署聯名信，要求英國政府積極防疫，採行其他國家正在進行的抗疫作法。

而港大微生物學系講座教授袁國勇今日受訪亦指，直言英國的「群體免疫」策略會癱瘓整個醫療系統，加上本港人口稠密，疫症爆發力更強，完全不適合本港使用。有關袁國勇的詳細回應，即睇：【新冠肺炎】英國擬推「群體免疫」策略防疫　袁國勇：可癱瘓醫療系統不適用於本港

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責任編輯:羅嘉欣

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