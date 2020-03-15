【新冠肺炎】陳肇始：自願醫保可為新冠肺炎治療提供保障

▲ 陳肇始表示，有自願醫保的認可產品，都會為新型冠狀病毒感染的治療提供保障。（資料圖片）

自願醫保計劃自2019年4月1日「出台」後，目前由食物及衞生局批出並已推出市場的自願醫保認可產品已增至61款，食物及衛生局長陳肇始表示，所有自願醫保的認可產品，都會為新型冠狀病毒感染的治療提供保障，在保單生效後，如受保人感染或懷疑感染相關病毒，相關的住院治療費用都可按認可產品的條款及細則獲得賠償。

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陳肇始今日（15日）在網誌表示，截至2019年9月底，認可產品的保單數目已經超越30萬。在30萬名保單受保人當中，約96%購買保障額較高的靈活計劃，其餘則購買標準計劃。約有1/3的受保人為30歲以下；而40歲以下的受保人則佔約一半。她形容，有關數字反映自願醫保對年輕人士有一定吸引力。另外，亦有不少巿民為10歲以下的兒童購買自願醫保，該類人士佔所有受保人超過一成。

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她又指，根據獨立顧問估算，在自願醫保推出的首2年購買認可產品的人數約100萬，由於早前的社會事件和近來新型冠狀病毒的衝擊，估計醫保產品的市況在近月會有所放緩，而自願醫保的投保情況亦同樣受到影響。

責任編輯：陳子謙