【新冠肺炎】FB偷圖扮到貨　逾200人疑墮詐騙慣犯口罩騙局

▲ 消委會委員、深水埗區議員袁海文（右二）今日聯同部分受騙市民到灣仔警察總部遞交請願信。（馮琪雅攝）

新冠肺炎肆虐，口罩供應短缺，身兼消委會委員的深水埗區議員袁海文接獲一宗涉及逾200名苦主的口罩騙案，共涉款項估計逾100萬元，每人損失金額由1,000元至近11萬元不等。

苦主們分別於1月底經Carosell及DC Fever等網上平台，向騙徒購買Medicom口罩，價錢約70元一盒，並於Alipay及轉數快等形式付款，騙徒當初承諾於2月6日到貨，但其後多次以不同藉口拖延交貨，包括聲稱海關清關出現手續問題、因家人有事需到醫院而未及處理，以及因早產需留院等。

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及後有苦主發現騙徒提供的口罩到貨圖片，是從其他商戶的Facebook或Google網站「偷圖」；有苦主更翻查發現，騙徒使用的電話號碼，與2018及2019年涉及不同家長群組及討論區售賣兒童用品的懷疑詐騙個案有關，懷疑對方是詐騙慣犯。

袁海文形容騙徒相當「蠱惑」，2月中曾經向買家提供「應急口罩」，每人可獲約10個、8個口罩，令苦主願意「再等一等」，延遲報警。

▲ 苦主A小姐早前向騙徒付款1萬元購買170盒Medicom口罩，發現騙徒提供的到貨圖片是從其他Facebook專頁偷圖。（馮琪雅攝）

苦主A小姐表示，早前向該騙徒分3次存款，合共購入170盒、總額1萬元的Medicom口罩，供家人及同事使用，惟良久仍未能取貨。對方其後於Whatsapp發送一張口罩到貨的圖片，並稱若情況緊急，可前往觀塘一幢大廈管理處，自行領取20個印尼口罩作應急用途。

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A小姐形容，該批應急用的印尼口罩屬劣質貨，質料甚薄且剪裁欠佳，但騙徒則聲稱應急口罩合乎規格。她又指，因不少買家成功取得應急口罩，騙徒又聲稱「一定有貨」，故當時未有即時報警，惟網友其後發現騙徒提供的口罩到貨圖片為網上圖片，始如夢初醒得悉自己受騙。

袁海文指，受騙苦主已於3月初報警，現正由新界北重案組跟進，但不少苦主發現賣家有上述「清晰詐騙理據」，並涉及早前其他騙案，批評警方今次事隔兩周仍未能拘捕疑犯，今日（15日）聯同其中6名懷疑受騙市民到灣仔警察總部遞交請願信，要求警方立即拘捕騙徒。

黃大仙區議員、執業律師沈運華提醒市民，須小心提防匿名商家，即使騙徒在刑事上被定罪，也不代表苦主可以在民事上成功追討賠償。

袁海文亦指，過往不少詐騙慣犯趁市面缺口罩而再出動，甚至趁有機會入獄前「搵尾水」，「諗住反正係坐，再呃得盡啲」，呼籲市民在口罩交易，避免使用轉數快及銀行入數等較難追討的付款方式，建議用信用卡或PayPal平台，有爭議時較易追討。

記者：馮琪雅、林洋