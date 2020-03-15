【富亨邨】亨泰樓外清潔工倒漂白水洗渠　有住戶憂感染家中戴口罩防疫

▲ 清潔工人加緊為富亨邨亨泰樓清潔。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，大埔富亨邨亨泰樓同一座向13室的兩個單位，先後出現確診個案。大樓外今早（15日）有清潔工人拖喉洗地，並將漂白水倒進渠口，亦有多名身穿防護衣的人員進入大樓。有居於同一座向高層的住戶表示擔心，即使留在家中仍會戴上口罩，又指衞生署已派員收取其唾液樣本，未知幾時會有結果。

▲ 亨泰樓外有清潔工人拖喉洗地。（陳靜儀攝）

▲ 多名身穿防護衣的人員進入大樓。 （陳靜儀攝）

孔先生與太太及女兒居於位亨泰樓13室的高層單位，他表示，昨日（14日）留意到港大微生物學系講座教授袁國勇以及相關檢疫人員到場，從電視新聞報道得知大廈渠管有傳播危機，擔心有可能會受到傳染。

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他表示，現時在家中依然會帶上口罩，今早（15日）已有衞生署人員上門收集唾液樣本以及檢查喉管，職員也有為住戶拍攝渠管情況，其家中的喉管沒有改裝，但未知何時才會有相關的報告結果。

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孔先生表示，如果未來須被隔離也別無他法，坦言「驚都唔得驚咁多」，只能做好家居防疫措施，定期清潔。他又表示，最近物資充裕，容易購買，因此不會刻意儲糧，現時口罩存量約有一個月。他又指，大樓的互助委員會也有積極協助住戶，包括分發漂白水、口罩、防疫小冊子等等。

居於高層08室的住戶黃先生表示，雖然座向不同，但對疫情感到擔憂，因家中有老人家，又透露家中喉管曾找過合資格師傅改裝，希望政府可以派人檢查。至於居於中層12室的魏伯伯表示，完全不知道大寇廈有人確診，沒有人通知他，他不擔心受感染，平日少開窗，多以開門通風。

記者：郭家穎