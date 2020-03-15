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【新冠肺炎】澳洲宣布收緊入境限制　康泰縱橫遊取消即日至4月15日出發澳洲旅行團

社會 13:47 2020/03/15

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

澳洲今日（15日）宣布收緊入境限制，所有入境人士需自我隔離14日。（資料圖片）

新冠肺炎於全球蔓延，澳洲今日（15日）宣布收緊入境限制，所有入境人士需自我隔離14日，包括澳洲公民及居民。康泰旅行社和縱橫遊分別宣布，取消今日（15日）至4月15日期間出發的澳洲旅行團。

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康泰表示，鑑於澳洲收緊入境限制，在評估形勢後，決定取消今日（15日）至4月15日期間出發的澳洲旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於4月16日或以後出發的上述的旅行團，會於稍後再作安排。

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縱橫遊表示，鑑於澳洲收緊入境限制，評估形勢後決定取消今日（15日）下午至4月15日期間出發的澳洲旅行團，至於4月16日或以後出發的上述旅行團，會於稍後再作安排。

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縱橫遊常務董事袁振寧表示，原定今日（15日）中午有一個前往澳洲悉尼及墨爾本的8天旅行團出發，因應當地實施入境隔離措施，亦決定取消出發，涉及約10多名旅客。

責任編輯：陳子謙

新冠肺炎 武漢肺炎 康泰旅行社 縱橫遊

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