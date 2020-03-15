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【新冠肺炎】港府最快本月內派第二批包機接載武漢外港人　聶德權料最多可接載500至600人

社會 14:19 2020/03/15

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聶德權表示，當局正籌備下一輪接載湖北滯留港人返港的包機安排，希望本月內會成事。（資料圖片）

新冠肺炎疫情影響下，由於湖北省交通中斷，目前仍有約3,400名港人滯留，政府較早前派出4班包機，接載469人回港。政制及內地事務局局長聶德權表示，當局正籌備下一輪接載湖北滯留港人返港的包機安排，相信很快便會公布，希望本月內會成事。

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聶德權今早（15日）出席一個電視節目時說，雖然內地疫情有放緩迹象，但仍需要接載急需回港的滯留港人回來。他說，上次包機共接載469名港人返港，主要集中在身處武漢市，以及武漢市以外而有緊急需要的人，如孕婦、應屆文憑試考生、嚴重病患者，目前仍有大約3400名港人分佈在湖北不同城市。

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他表示，政府總結第一次經驗後，希望盡快派出第二批包機，但考慮到現時本地檢疫中心尚餘700多個單位，要預留突發需要及應付或會出現的外地輸入個案，預計下一批最多可接載500至600人，主要接載武漢市周邊地區的港人，仍會以武漢市機場作為中心點。

聶德權坦言工作挑戰性極大，除涉及多個政府部門、內地省市政府的協調合作外，也需要顧及整個運送過程中如何減低交叉感染風險。

責任編輯：陳子謙

新冠肺炎 武漢肺炎 聶德權 武漢 湖北省

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