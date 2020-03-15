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【英國疫情】森美撲機票安排兒子英國回港　森美：英國學校叫學生盡快返港

娛樂 14:54 2020/03/15

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

廿四孝爸爸森美為在英國求學的兒子撲機票回港。

新冠肺炎疫情蔓延全球，當中歐洲近期的疫情日益嚴重。英國甚至有學者Patrick Vallance在接受英國廣播公司（BBC）倡議「群體免疫」防疫，表示讓6成國民染病產抗體，言論惹各界非議。

不少演藝名人的子女都身在英國求學，當中森美的17歲長子梁曦樂（Lancelot）在英國就讀A-Level課程。森美回覆TOPick指，因英國新冠肺炎確診個案上升，導致當地超市搶購潮，囝囝的口罩存量也短缺，所以從香港寄了些口罩給他應急：「囝囝那邊的口罩都缺乏，所以上星期也寄了些口罩給他，希望他在那邊可以保護自己。」

英國學校方面，亦建議家長安排仔女回港，森美表示：「現在很多英國的學校都叫學生盡快返香港，我正在安排。」

英國學者倡「群體免疫」防疫讓6成國民染病產抗體，詳情請睇：http://bit.ly/2TT4XOl

森美兒子成續優異，名列前茅。（相片由受訪者提供）

森美兒子成績優異

現時由英國飛往香港的機票難求，森美稱：「3月20日之前機位已滿，爆晒！但3月20日之後仍可以買到，唯有叫他小心一些。」此外，他表示雖然機位緊張，但票價沒有特別上升。

森美兒子梁曦樂在香港就讀名校聖保羅男女中學，約在3年前，森美安排兒子赴英國升學，入讀得獎寄宿學校布萊頓學校（Brighton College）。

梁曦樂在去年的英國會考GCSE勇奪11科A*，憑佳績再轉校至排名更高的寄宿學校協和學院（Concord College），歷年有很多該校的畢業生考入牛津、劍橋，所以森美兒子可說十分叻仔。

撰文 : TOPick柴犬出動

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