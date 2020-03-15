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【齊心抗疫】機電署設專頁聯繫創科企業研發抗疫科技　有本地科技公司研機械人取代人手測體溫

社會 14:45 2020/03/15

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

有本地科技公司研發「體溫探測移動機械人」，可在不同的環境下執行任務，大大減輕人手量度體溫的工作。（發展局局長網誌）

新冠肺炎疫情嚴峻，發展局局長黃偉綸今日（15日）在網誌表示，加強防疫及抗疫是目前最重要的工作，機電署特別於平台建立抗疫主題專頁，聯繫創科企業，研發有助防疫及抗疫的新科技項目。

黃偉綸續稱，要防止疫情擴散，找出社區內潛在的染病者是一個很有效的方法，而「體溫探測移動機械人」正是機電署透過網上平台聯繫數碼港的公司後，由一家本地科技公司研發出來的項目。由於機械人兼容Wi-Fi及4G通訊網路功能，故可在不同的環境下執行任務，大大減輕人手量度體溫的工作。

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機電署在3月2日政府復工當日，讓機械人在機電署總部大樓主要入口進行測試，一連4天的試驗結果顯示，體溫監測運作效果令人滿意。機電署已先後安排同類機械人在政府部門進行測試，如懲教署、運輸署、康樂及文化事務署等，期望可以應用在各個政府場地，減輕前線人員的工作壓力。

此外，機電署亦聯繫研發「納米塗層」技術的研究所，探討塗層在抗疫方面的可行應用，把抗微生物的技術加入納米材料，然後塗上如搪瓷製品上，有助防污及避免微生物停留，從而減低雙手因接觸被污染的物件表面而染病的風險。目前，機電署正協助有關技術進行測試，期望在不久的將來可推出應用。

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黃偉綸指出，除了確保各政府場地及醫院的機電設施正常運作外，機電署更為人流較多的地方，例如邊境口岸、政府總部及其他政府大樓，安裝固定式的智能發燒偵測系統，增強檢測體溫功能，提升防疫測溫的效率。期待機電署聯同創科界研發的新科技產品，可以盡快推出應用，發揮防疫抗疫的功效，一起打贏這場抗疫戰。

責任編輯：陳子謙

新冠肺炎 武漢肺炎 機械人 科技產品 黃偉綸 機電署 發展局

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