【英國疫情】英國倡「群體免疫」防疫父母撲機票趕返港　港媽：有錢都買唔到機位

▲ 英國倡「群體免疫」防疫父母撲機票趕返港。

新冠肺炎肆虐歐洲，當中英國的確診個案已突破1000宗，甚至有指英方擬採取「群體免疫」策略，讓英國至少六成人口染病以產抗體，讓當地港人人心惶惶，亦讓不少港爸、港媽為正在當地留學的子女撲一張直航返港的機位而疲於奔命，有港媽甚至大嘆：「有錢都買唔到機位。」

育有兩名分別4歲和2歲女兒的港媽阿Ling，早前帶著孩子遠赴英國倫敦親戚家暫避。她坦言，由決定到出發上機僅兩日，雖曾擔心乘坐飛機有危險，但因本港疫情愈來愈嚴重，夫婦最終決定出走暫避。

眼見英國疫情漸趨嚴重，阿Ling上周五飛英國接女兒返港，由於已無法買到直航機票，她只買到後日（17日）機票，由芬蘭轉機返港，阿ling坦言直航機票一票難求，

有錢都買唔到！

雖然英國出現多宗確診個案，但阿Ling稱，在英國，市民生活如常，街上亦少人戴口罩，

好似無野發生咁，唔覺得要防疫，條街基本上無人戴口罩，係地鐵有好少人戴。

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另港爸黃先生表示，眼見英國疫情漸趨嚴重，在英國留學的女兒將於周三（18日），從芬蘭轉機乘搭商務，機票需1.8萬元。

親子育兒專家鄧藹霖育有2子，其中31歲大仔Conrad早年在英國倫敦大學學院（University College London）修讀碩士課程，目前在倫敦從事寫作相關工作，鄧藹霖接受TOPick電話訪問時表示，兒子暫時未有返港打算。但有家長和她的身邊朋友向她表示，將會安排在英國讀書的子女回港，未有聽聞安排不到飛機，或機票價錢暴漲的事情發生。

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鄧藹霖又稱，英國官方暫時未有停課安排，但有家長向個別學校查詢，獲回覆指假期完結後將暫時停課，因此身邊家長都選擇讓子女回港。她建議家長不需恐慌，因恐慌會造成混亂，應見招拆招。如兒子選擇回港，她會逐個步驟跟他說，如要戴多少個口罩在身邊才安全、在飛機上要全程戴口罩、減少飲水和去廁所等。

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TOPick翻查國泰航空網頁發現，於本月25日或之前的直航飛往香港航班已全部爆滿，目前要直到本月26日才再有直航經濟艙機位提供，機票價錢約為14300港元。如非直航機位，最早則可至本月23日仍有經濟艙機位，惟途中需要在蘇黎世或法國轉機，機票價錢最低約為6047港元。

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責任編輯：陳昊淋、吳梓楓