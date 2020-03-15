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【新冠肺炎】香港執業眼科醫生會推診症優惠　醫管局眼科患者可獲診金$450優惠

社會 15:03 2020/03/15

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

香港執業眼科醫生會推診症優惠。（資料圖片）

醫管局早前表示，為應對新型冠狀病毒疫情，縮減之臨床非緊急門診和手術服務，香港執業眼科醫生會宣布，為受影響的醫管局病人推出優惠計劃 「抗疫光明行」(以下簡稱計劃），希望能及時為有需要的病人提供適切及必要的護理，以及減輕公共醫療的負擔。

該會表示，計劃下合資格的醫管局眼科患者，包括持有醫管局轄下任何眼科診所在2020年3月15日或之前發出之有效覆診預約證明（即覆診預約便條）的人士，可以與参加該計劃的私人眼科醫生進行醫療諮詢。應診時請出示有效之醫管局覆診預約便條，及帶備使用中的藥物。

患者可以自由選擇諮詢任何參與是次計劃的私人眼科醫生，並且獲得在2020年3月16日至2020年4月26日期間每次診金$450的優惠 ，但不包括任何相關的藥物和治療費用）。診症過程中如有發現需要接受任何治療或藥物處方，則應由患者與參與計劃的私人眼科醫生商訂所涉及的費用。

該會希望透過是項計劃，患者在此艱難時期能夠及時得到適當的治療。有興趣者請致電2530 0086或瀏覽網頁以獲取更多信息，有份參與是次計畫之醫生名冊將在網頁之「最新動向」分頁內刊登。

責任編輯：陳子謙

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