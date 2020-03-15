【新冠肺炎】前區議員譚榮勳：亨泰樓喉管滲漏嚴重　確診單位至今仍未清潔

▲ 譚榮勳指整個富亨邨已經有達七成單位售出，當中涉及不少喉管改裝的情況。（郭家穎攝）

新冠肺炎疫情持續，大埔富亨邨亨泰樓同一座向13室的兩個單位，先後出現確診個案。大樓外今早（15日）有清潔工人拖喉洗地，大埔社區抗疫聯線副召集人及前任大埔區議員譚榮勳到場派發防疫物資時提到確診單位至今仍未有清潔人員作清潔，又指喉管滲漏情況嚴重。

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譚榮勳指昨日（14日）政府公布富亨邨亨泰樓的確診個案後，大量富亨邨居民均透過短訊及電話形式向他表達憂慮，擔心亨泰樓變成淘大2.0，幸好完國勇已及時澄清指狀況不一樣。但仍然有問題尚未解決，首先為污水渠的情況惡劣得令人憂慮，因為經常性有污水佢滲漏的情況出現。基於喉管已使用達30年，但仍然沒有做全面的更換和維修，每次都是有損壞才修補，令居民都擔心成為病毒散播的源頭。

▲ 富亨邨亨泰樓天台排污渠口。（陳靜儀攝）

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此外，譚榮勳指整個富亨邨已經有達七成單位售出，當中涉及不少喉管改裝的情況，但有關情況房署未能清楚查證，因此現時仍然是未知之數，令大家擔心這些曾被改動過的渠管是否會造成病毒傳染的渠道。

▲ 亨泰樓的喉管滲漏情況嚴重。（圖片由受訪者提供）

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譚榮勳稱現時令人擔心的是亨泰樓確診單位內部至今仍未有清潔人員作清潔，相關部門報稱因為確診單位為私人單位，因此未能即時入內消毒，情況令鄰居及亨泰樓互委會非常擔心，他亦要求政府盡快對該單位進行清潔。

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記者：郭家穎