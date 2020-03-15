【新冠肺炎】本港新增4宗確診2宗初步陽性個案　其中2人曾前往法國滑雪

▲ 張竹君（左）表示，截至下午4時半，本港新增4宗確診個案及2宗初步陽性個案。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（15日）截至下午4時半，新增4宗輸入個案及2宗初步陽性個案，累計148宗確診個案。衞生署及醫院管理局今午就最新情況舉行簡報會。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第143宗個案是一名35歲男士，居於粉嶺華明邨禮明樓，他於3月11日開始咳，3月14日發燒到北區醫院求醫，今日確診。

男病人曾於2月26日至3月11日期間與朋友前往北海道滑雪，其間因朋友腳傷曾到過北海道的診所，3月11日乘搭國泰CX560由大阪返港，回港後主要留在家中，亦曾去過朋友家，中心會追蹤日本同遊的朋友及家中的父母。

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第144宗個案是29歲外籍男士，3月11日有咳，3月14日入律敦治醫院，今日（15日）確診，他在3月5日至6日前往德國，其後駕車去奧地利，3月11日回德國，3月12日乘漢莎航空LH119由法蘭克福回港，3月13日下午到港。

據男病人所講，曾於3月10日在奧地利與一名朋友談天，其間兩人沒有戴口罩，朋人告知其後在德國確診，男病人知悉後3月13日回港後入住灣景國際酒店，沒有使用其他設施，主要留在房間內。

另外2宗是相關個案，2人均前往法國滑雪，第145宗是一名37歲外籍男士，住西頁白沙灣，3月10日有咳，其後有發燒及肚瀉，3月14日到將軍澳醫院求醫，其太太及2名女兒、家傭入院後，測試結果顯示為陰性。

另一名是第145宗同遊的朋友，第146宗個案是一名39歲男士，居於東區，3月13日有咳，3月14日到瑪麗醫院求診。兩人於3月13日由法國巴黎乘搭CX260回港。

另外，本港亦有2宗初步陽性個案，是一對夫婦，包括一名61歲女士及58歲男士，居於山頂嘉麗園，兩人在潛伏期間，2月15日至3月9日期間到過多倫多、紐約、波士頓，3月10日由美國乘搭國泰CX811，3月11日抵港。2人於3月11日到港安醫安求醫，3月13日到養和醫院求醫，初步化驗陽性。

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記者：陳子謙