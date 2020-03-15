【口罩供應】華潤堂抗疫套裝口罩+ 酒精消毒噴霧售$130 一文睇清46間發售分店【附地址詳情】
華潤堂今日（15日)在facebook公布，向會員發售$130抗疫必備套裝，優惠只限今日。
有關發售抗疫必備套裝的分店地址如下:
1香港仔店香港香港仔中心第四期地下6F號舖9:00am - 8:00pm
2士美菲路店香港士美菲路45-51號低層地下5A號舖10:00am - 8:00pm
3西營盤正街店香港西營盤正街36號地下9:00am - 8:00pm
4中環店香港中環鴻德大廈地下A舖9:00am - 8:00pm
5銅鑼灣廣場店香港銅鑼灣廣場1期地下4-5號舖10:00am - 9:00pm
6北角健威坊店香港北角健威坊商場LG/F L1C號舖10:00 am - 9:00 pm
7太古城店香港太古城地下層061號10:30am - 8:30pm
8藍田店九龍藍田啓田購物中心三樓319號舖10:00am - 8:00pm
9觀塘物華街店九龍觀塘南洋大樓地下C舖9:00 am - 9:00 pm
10九龍灣德福廣場店九龍灣德福廣場530A-530B號舖10:00am - 8:00pm
11九龍灣淘大商場店九龍九龍灣淘大商場地下G186舖10:00am - 8:30pm
12啟德晴朗商場店九龍九龍城啟晴邨晴朗商場A005舖地下10:00am - 9:00pm
13鑽石山荷里活廣場店九龍鑽石山荷里活廣場三層331號舖10:00am - 8:30pm
14慈雲山店九龍慈雲山購物中心四樓405號舖9:30am - 8:00pm
15黃大仙中心北館店九龍黃大仙中心北館2樓N210號舖10:00am - 8:00pm
16樂富廣場店九龍樂富廣場2樓2115號舖9:00am - 8:00pm
17太子店九龍太子合盈商業中心地下10:00am - 8:00pm
18旺角亞皆老街店九龍旺角利豐大廈地下A&B號舖10:00am - 8:00pm
19油麻地店九龍油麻地禮基大廈地下1號舖10:00am - 8:00pm
20黃埔店九龍紅磡黃埔花園第3期地下7號舖10:30am - 8:30pm
21土瓜灣店九龍土瓜灣勝裕閣地下A 舖10:00am - 8:00pm
22佐敦店九龍佐敦福樂大廈地下B舖10:00am - 8:00pm
23尖沙咀國際廣場店九龍尖沙咀國際廣場LG/F 7號舖10:00am - 8:00pm
24奧海城店九龍奧海城商場二期1字樓138舖10:00am - 8:00pm
25青衣長發廣場店新界青衣長發廣場2樓214A號舖9:00am - 8:00pm
26青衣城店新界青衣城3樓323A號舖10:00am - 8:30pm
27東涌逸東商場店新界東涌逸東商場1樓113號舖10:00am - 9:00pm
28美孚店九龍美孚新邨萬事達廣場地下N69B&C舖9:00am - 8:00pm
29葵涌石蔭店新界葵涌石蔭購物商場地下10號舖9:00am - 8:00pm
30荃灣海之戀店荃灣海之戀商場3樓3032-3033號舖10:00am - 8:30pm
31屯門市廣場店新界屯門市廣場第二期一樓3B,5B,6-9號舖10:00am - 8:00pm
32屯門良景店新界屯門良景商場4樓L432號舖9:30am - 8:00pm
33屯門蝴蝶廣場店新界屯門蝴蝶廣場地下R114號舖9:00am - 8:00pm
34元朗阜財街店新界元朗阜財街45-49號富財樓5號地下10:00am---8:00pm
35元朗裕景坊店新界元朗裕景坊15-19,23-25號玉成大廈地下C舖10:00am---8:00pm
36元朗朗屏商場店新界元朗朗屏商場1樓L112號舖10:00am - 9:00pm
37元朗青山公路店新界元朗青山公路239-247A號萬昌樓地下D舖10:00am - 8:00pm
38元朗青山公路100號店新界元朗青山公路元朗段100號地下前座10:00am - 8:00pm
39上水中心店新界上水中心二層2053舖10:00am - 8:00pm
40上水彩園店新界上水彩園廣場3樓30號舖10:00am - 8:00pm
41粉嶺帝庭軒店新界粉嶺帝庭軒購物商場一層30A號舖10:00am - 9:00pm
42粉嶺名都店新界粉嶺名都商場二層23舖10:00am - 9:00pm
43馬鞍山頌安店新界沙田頌安邨頌安商場地下3B舖10:00am - 9:00pm
44將軍澳厚德店新界將軍澳厚德邨TKO Gateway 東翼1樓E156號舖10:00am - 9:00pm
45將軍澳尚德廣場店新界將軍澳唐明街2號尚德廣塲二樓248-249號舖10:00am - 8:00pm
46調景嶺彩明商場店新界調景嶺彩明商場二樓207號舖10:00am - 9:00pm
責任編輯：羅嘉欣