K. Kwong可重用口罩HK Mask周一網上預售　兩件淨口罩售150元　濾芯70元30片

▲ 由港大化學博士K. Kwong構思，社企「裳樂匯坊」設計和生產的可重用可換濾芯口罩HK Mask，將於明天（周一）早上11時正式在網上公開預售。（裳樂匯坊facebook圖片）

由港大化學博士K. Kwong構思，社企「裳樂匯坊」設計和生產的可重用可換濾芯口罩HK Mask，將於明天（周一）早上11時正式在網上公開預售。屆時將提供成人Ｌ及Ｍ碼的一套兩件淨口罩套裝，售150元，不連濾芯；同時亦會出售用作更換之Nanofiber濾芯，一套30片售70元。



成人Ｌ及Ｍ碼口罩套裝，分別限量2,000套，合共4,000套；裳樂匯坊同時會出售用作更換之Nanofiber濾芯，一套30片售70元，限量5,000套。每人限買口罩套裝及濾芯各一套。



打算購買的市民，需於網上填表申請，先到先得。裳樂匯坊明早將於其Facebook專頁張貼申請用的Google表單連結；預購將於明晚7時截止，若超過9,000人填表，亦會停止申請。



裳樂匯坊收集所有申請後，將於本月18日之前在網上公佈名單，再於本月19至21日其間，向成功訂購者發出電郵，內附線上付款連結，成功訂購者必需在本月27前付款。裳樂匯坊將於3月底開始，向成功付款者順序寄出產品。收入將用以資助捐贈HK Mask予有需要人士。



HK Mask的兒童款(S)、兒童加細碼(XS)及超細碼(XXS)，以及HK Mask DIY自製套裝，銷售詳情將另行公佈。

記者：岑志剛 香港經濟日報