【新冠肺炎】張竹君：富亨邨有喉管有滲漏情況　已採集環境樣本作檢驗

▲ （左）張竹君呼籲其中一伙昨日不在家的亨泰樓住客，應盡快聯絡衛生防護中心。（曾耀輝攝）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，針對大埔富亨邨亨泰樓累計有3人確診，衞生防護中心專家昨晚（15日）到富亨邨視察，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日交代有關情況。

張竹君指亨泰樓29至34樓的13及14室的所有單位共有12伙，其中有兩伙已有確診個案，其中一伙至今未能成功聯絡，呼籲有關住戶盡快聯絡衞生防護中心。

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張竹君表示屋邨署同事於昨晚有為亨泰樓13及14室的喉管作檢查，其中8伙發現有喉管有滲漏情況，其中7伙因喉管排氣口太窄，未能即時作檢查，指昨晚共撤六43個人，當中有2位小朋友當時有發燒，其後已送去檢驗中心，，但經檢測後結果為陰性。她又指房屋署無法為私人住宅住戶檢驗，呼籲私人住宅住戶自行檢驗改裝喉管的情況。

她認為亨泰樓排糞系統的氣口或存在病毒，住戶在沖廁時有機會把病毒沖到天花上，亦鑑於有其中一個確診個案為長期病患，平日甚少上街，因此認為可能是家居感染。

她又指檢疫人員於昨晚（15日）拍門替住戶做問卷時，發現兩位人士亦有輕微症狀，包括一位87歲男士及24歲女士，二人及後送到大埔那打素醫院，暫時檢監結果為陰性。

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張竹君指衞生防護中心昨日亦有為大廈13及14室的住客提供深喉唾液檢測瓶，並陸續收回樣本以作化驗，合共尋得44伙用戶，有3伙依然未尋獲，其中有1伙為空置單位。及後亦有取亨泰樓的環境樣本作檢測，但現時未有相關結果。

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記者：郭家穎