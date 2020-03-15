【口罩供應】卓悅快閃限購巴西口罩 每人限買1盒指定分店發售
健康 17:15 2020/03/15
新冠肺炎疫情未息，本港口罩供應緊張，不少人都未有足夠口罩和消毒用品。卓悅今日（15日）在facebook公布，在全線旺角、尖沙咀及銅鑼灣指定分店發售巴西farmatex三層掛耳式口罩，一盒50個，每盒$199，每人限買1盒。
帖文指，該款巴西 farmatex 三層掛耳式口罩1盒共50個，規格如下：
- BFE >= 95%
- ISO45001
- 超舒適、防過敏
該款口罩將於旺角、尖沙咀及銅鑼灣指定分店地址如下：http://bit.ly/2U4UfmR
華潤堂今日（15日)亦在facebook公布，只限今日發售抗疫必備套裝，套裝包括iimono成人口罩50個裝1盒、私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支、CIF濕紙巾(檸檬味)30片1件及Elleair除菌濕紙巾32片1件。
詳情：【口罩供應】華潤堂推限時抗疫必備套裝 日本成人口罩+酒精消毒噴霧售$130
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責任編輯:羅嘉欣