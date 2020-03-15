  • 21°C
香港時間 : 2020315日 (日) 17:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【口罩供應】卓悅快閃限購巴西口罩　每人限買1盒指定分店發售

健康 17:15 2020/03/15

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

卓悅今日在全線旺角、尖沙咀及銅鑼灣指定分店發售巴西farmatex三層掛耳式口罩。

新冠肺炎疫情未息，本港口罩供應緊張，不少人都未有足夠口罩和消毒用品。卓悅今日（15日）在facebook公布，在全線旺角、尖沙咀及銅鑼灣指定分店發售巴西farmatex三層掛耳式口罩，一盒50個，每盒$199，每人限買1盒。

帖文指，該款巴西 farmatex 三層掛耳式口罩1盒共50個，規格如下：

  • BFE >= 95%
  • ISO45001
  • 超舒適、防過敏

該款口罩將於旺角、尖沙咀及銅鑼灣指定分店地址如下：http://bit.ly/2U4UfmR

華潤堂今日（15日)亦在facebook公布，只限今日發售抗疫必備套裝，套裝包括iimono成人口罩50個裝1盒、私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支、CIF濕紙巾(檸檬味)30片1件及Elleair除菌濕紙巾32片1件。

詳情：【口罩供應】華潤堂推限時抗疫必備套裝　日本成人口罩+酒精消毒噴霧售$130

其他口罩相關報道：

K. Kwong可重用口罩HK Mask周一網上預售　兩件淨口罩售150元　濾芯70元30片

責任編輯:羅嘉欣

健康問題 口罩 肺炎 網絡熱話 環境衞生 卓悅 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】