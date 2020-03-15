【新冠肺炎】隱瞞學校父母外遊13國曾途經香港　深圳大學生發燒被隔離：害怕是最後一次旅行

▲ 深圳一名女大學生，日前卻隱瞞學校和父母，獨自遊歷土耳其、法國、瑞士、意大利等13個國家。

新冠肺炎肆虐，外界普遍呼籲減少外遊，減少疾病傳染風險。深圳一名女大學生，日前卻隱瞞學校和父母，獨自遊歷土耳其、法國、瑞士、意大利等13個國家，歷時1個多月，途中曾經過香港。在本月初，她經珠海口岸返回內地時被驗出發燒，被送往醫院隔離，校方才得知她違反學校防疫規定，遭學校予以記過處分，並需寫檢討書。

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綜合內地媒體報道，女大學生郭思靜在深圳一間高校應用外語學院就讀，她在1月20日從深圳啟程，經香港飛往歐洲，先後去過土耳其、法國、瑞士、意大利、冰島等13個國家。郭思靜3月3日回國，在珠海口岸被檢驗出有發燒症狀，直接被送往珠海結合醫院進行隔離，4日和5日分別接受了兩次檢測，核酸檢測結果都是呈陰性。

▲ 郭思靜在意大利旅行時拍下的照片。（圖片來源：微博）

郭思靜隱瞞父母和校方去旅行，她對老師說要回家，對家裡說她要在深圳打工，一直到需要被隔離，學校和父母才得悉她去了旅行。事件引發輿論後，郭思靜接受內地媒體訪問時稱，她在1月20日出發前，並不知道新冠肺炎疫情發生。

她指，自己原本是計劃旅行28天，因為在旅遊期間做代購，可以讓她賺取使費，延長假期，加上內地已爆發疫情，心想回國一定更危險：

而且國內已經發生了疫情，回去肯定有危險，對吧？再說回去還找不了工作，所以為什麼不在國外，一邊幹代購一邊旅遊呢？這個利潤比我想像得還豐厚。

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她表示，今次旅費共花了人民幣3萬多元（約3.3萬港元），期間都是坐巴士穿梭歐洲。對於學校的記過處分，她認為「不過分，能接受」，她指自己確實做錯，也不想讓學校承擔太大壓力，認為自己是成年人，自己做事要承認。

▲ 郭思靜寫檢討書，承認自己做錯。（圖片來源：微博）

她指自己從小就有環遊世界的夢想，所以大學選修英語。13日發佈檢討書時，她承認自己做錯，直指在疫情面前，任何玩樂都不值得驕傲，也不值得吹噓，生命最重要。同時她又稱，在接受隔離期間，一直害怕會死，害怕這是生最後一次旅行：

大家的重點都在我一個人旅13個國家，這種很酷的事情，但卻不知道我進海關被診斷量出37.3℃的時候的心情，我是一直在哭的，我害怕我的生命結束了，我害怕這是我最後一次旅行，我害怕我想做的事情都沒有做完，那一天下的雨，我第一次覺得很溫柔，因為我好像從來沒有覺得生命那麼可貴。

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責任編輯：羅嘉欣