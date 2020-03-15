【全球大流行】GiGi一家趕及西班牙鎖國前回港　梁詠琪帶齊防疫用品：好好保護自己

▲ 梁詠琪趕及在西班牙鎖國前回香港。

新冠肺炎疫情蔓延全球，歐洲近期的疫情更是非常嚴重。當中，西班牙目前確診人數已經高達6315人，累計死亡人數逾190人。西班牙首相桑切斯的太太貝戈尼亞（Begona Gomez），亦在新型冠狀病毒測試中呈陽性反應。

西班牙進入緊急狀態，在3月16日起實行15天全國封鎖措施，所有餐廳、酒吧、飯店、學校和其他非必要商店都必須關閉，民眾只有在必要的情況下，如購食物和藥物、上班、看診和到銀行，或幫助照護年長者或小孩時，才能夠離開住所。

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▲ 梁詠琪女兒早前在西班牙過5歲生日。（取自梁詠琪IG）

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梁詠琪（GiGi）早在農曆新年時，帶同5歲女兒Sofía隨丈夫Sergio Gutes往西班牙探親。因為香港停課，所以女兒學校停課，梁詠琪一家三口一直留在當地未有急於回港。

女兒Sofía在2月底於西班牙過5歲生日，GiGi並在個人社交平台發文

謝謝大家對小女兒的生日祝福！🙏🏻🙏🏻🙏🏻 今年Sofia第一年在西班牙同爺爺嫲嫲過生日，我們簡簡單單的吹個蠟燭🎂，全家人戴上Sofia自己手工製作的派對帽和飾物👑，各人惜福感恩知足，皆因擁有愛錫自己的家人和健康的體魄就該滿足。 Sofia今年有兩個願望🙏🏻，一個是希望能得到Rainbow Sparkling Unicorn🌈✨🦄，一個是祝願家人和人人健康💪🏻🥰。 Sofia，祝妳願望成真！🎈

▲ 剛5歲的Sofía已會幫忙打掃家居。（取自梁詠琪IG）

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梁詠琪備齊防疫用品開工

不過近期，歐洲疫情愈來愈嚴重，幸好梁詠琪因為有工作要回港，所以在上周全家返香港，由此避過了西班牙「鎖國」。

今天（3月15日），梁詠琪個人社交平台上載影片，她在片中表示每次開工都帶齊防疫用品，包括掛在身上的流動空氣淨化機，此外還備搓手液、消毒火酒、手機防水膠套等，同時她寫：「出去工作要帶齊防疫用品，好好保護自己。」

梁詠琪在2011年2月到西班牙旅行時，結識了西班牙籍的Sergio，之後二人相戀拍拖，在2011年10月3日於西班牙的地中海小島伊比薩島舉行婚禮。二人愛情結晶----Sofía，在2014年9月出生。

Sofía獲媽媽靚基因，長得十分漂亮。在梁詠琪社交平台分享的照片所見，Sofia活潑可愛外，小小年紀已懂幫忙做家務，十分乖女。