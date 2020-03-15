【國民MC】抗疫醫護堅強受訪頻說「沒事」　劉在錫淚流不止：我很心痛

新冠肺炎在南韓的疫情仍然持續，早前有不少醫護人員主動前往重災區大邱支援。有「國民MC」之稱的南韓著名主持人劉在錫近日在節目中以視像訪問一名大邱護士，面對對方一直頻說沒事時，劉在錫卻忍不住不捨落淚：「聽到一直說『沒事』，我心好痛，眼淚就流下來」。

劉在錫日前在綜藝節目《劉Quiz On The Block》上以「戰士們」為主題，採訪一名自願到大邱協助抗疫的52歲護士鄭黛禮（音譯，정대례），據指鄭黛禮是利用休息時間接受訪問。儘管家人曾經非常反對她前往大邱支援，但她仍然義無反顧啟程，她也透露目前支援的醫院已被病患塞滿病房，包含醫療設備及人手都呈現不足的狀態，平均一天得工作15到17小時，也無法回家休息。

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對於想對家人說的說話，鄭黛禮僅語帶哽咽地表示：「只想告訴他們我過得很好，我們所有人都過得很好」。面對劉在錫再次追問「不想說太多的原因是甚麼」，但鄭黛禮也只是再次強調「我在這過得很好，沒有甚麼特別不便的地方」。

但這番話反而讓本來就紅了眼的劉在錫再也忍不住，罕見地在節目上當場落淚，哭到一度說不出話，直呼「明明很開朗地說着，但卻讓人…」、「明明不是會讓人流淚的內容，我也不知道，聽到一直說『沒事』，我心好痛，眼淚就流下來。」，反而是鄭黛禮趕忙安慰劉在錫「我很好的守在這裡」、「其實我也很想我的家人，也很擔心醫院，但我相信我們會很好，我們能戰勝的」。

該則片段隨後也網上瘋傳，讓網民紛紛盛讚醫護不辭辛勞的付出，也有網民表示「第一次見到劉在錫哭得這麼激動」、「看過劉在錫節目的都知道他真的不經常哭，真的沒法再忍了才哭得像個孩子一樣」。據悉，劉在錫先前已就今次疫情捐出1億韓元（約650萬港元），因此網民除了鼓勵他，也希望他別忘了好好照顧自己。

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責任編輯:王俊賢