【新冠肺炎】本港再多3名確診病人康復出院

▲ 劉家獻指過去24小時在多3名確診病人康復出院。（曾耀輝攝）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今（15日）公布相關個案情況。

【富亨邨】袁國勇：亨泰樓非淘大及康美樓情況 或「擾流效應」令病毒經天台排氣喉吹回屋內播毒

劉家獻指過去24小時醫管局向衛生署情報64宗懷疑個案，現時共有150位病人正在留院接受隔離治療，有4名病人不幸世。過去24小時在多3名確診病人康復出院，分別為12、95、110號病人，有83名確診病人及1名疑似確診病人康復出院。而在病床使用方面，公院共使用954張負壓病床；負壓病房的數目是507間，其使用量分別是36%及59%。

【新冠肺炎】張竹君：富亨邨有喉管有滲漏情況 已採集環境樣本作檢驗

仍然有58年確診病人分別在13間醫院接受治療，全部情況穩定。有兩名早前於日本確診的病人正處於瑪麗醫院屯門醫院及屯門醫院留醫，現時情況穩定。

有關富亨邨4位病，有2名直接入那打素醫院隔離病房，其中一位為87歲男長期病患者，因肺炎影響，現時情況嚴重。

另外，24歲女士有喉嚨痛症狀，現時情況穩定。另有兩名分別為11及12歲女孩，於進入正洋村後發現有低燒情況，後備送去威爾斯親皇醫院兒科接受治療，現時情況穩定。

以上四位病人均有接受2019年冠狀病毒測試，結果為陰性。

【新冠肺炎】全球大流行疫情不會完結 袁國勇：全球疫情隨時持續2至3年

記者：郭家穎