【新冠肺炎】疫情肆虐意大利醫護疲於奔命　護士堅守崗位「滿臉印痕」訴辛酸

▲ 意大利一名護士近日在社交媒體上貼上一張自己因長期戴口罩和護目鏡，而令臉上布滿紅色勒痕的照片，網民紛紛留言支持。

新冠肺炎疫情擴散全球，意大利更成為歐洲的重災區，確診個案逾２萬宗。當地一名護士近日在社交媒體上貼上一張自己因長期戴口罩和護目鏡，而令臉上布滿紅色勒痕的照片。她在帖文指，雖然目前意大利情況危急，自己也害怕被感染，但仍會堅守崗位，不少網民也紛紛在帖文中替她打氣。

該位護士名為Alessia Bonari，本身在米蘭一家醫院任職。據她發布的照片可見，她的鼻樑、顴骨和額頭都有明顯的紅色勒痕，估計是長期配戴護目鏡和口罩所致。

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據她表示，自己現在正在投入前線醫護工作，自己也很怕會感染。她坦言，害怕會因為防護用具尺寸不合，讓病毒從縫隙侵入。自己上型的時候也要不吃不喝、不能如廁6小時，儘管身心上都很累，但她強調自己會繼續照護病患，並對自己的工作感到自豪。

不少網民看完Alessia Bonari這段話後亦深受感動，紛紛留言「你是國家的榜樣」、「國家會感謝妳的」、「感謝妳做的一切，我們永遠同在」、「妳是讓我們感到驕傲的意大利人」。

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責任編輯：王俊賢