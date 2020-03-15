【法證先鋒IV】Elaine不是殺人真兇　Queen姐被捕靠一個關鍵破案【有片】

▲ Queen姐疑因愛成恨殺死出軌男友Louis。

TVB劇《法證先鋒IV》的劇情在本周將進入另一高潮，Queen姐（陳煒飾）涉嫌因愛成恨，謀殺Louis（鄭子誠飾）被捕。《法證先鋒IV》上周劇情講Queen姐知道Louis酒後亂性出軌，與Elaine（康華飾）上床發生關係。

Queen經過一輪內心掙扎下，本來決定原諒Louis，可是Elaine竟向Queen表示誓要撬牆腳，並自稱已懷有Louis的骨肉。

Queen涉嫌殺Louis被捕

《法證先鋒IV》在明天周一（3月16日）播出的第21集，講Louis本來約了Queen交代這三角關係的感情事，可是Queen在約定地點久久不見Louis，於是前往男方家中，竟發現Louis被殺。

而且經法證、法醫及重案調查後，疑兇正就是Queen，她因此被King Sir拘捕（譚俊彥飾）。

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▲ Dr. Man、高Sir、King Sir大公無私地調查Louis被殺案。（《法證先鋒IV》影片截圖）

Elaine指證Queen姐殺人

在《法證先鋒IV》第22集，Queen的確曾在案發期間到過Louis的住所，而她又沒有不在場證據，因此無法洗脫嫌疑。

同時，Elaine向警方提供協助，竟聲稱知道兇案發生經過，指證Queen姐。

人證物證及殺人動機俱在，Queen會否真的因為一時氣憤而殺了Louis？還是其實是Elaine才是真兇？

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▲ 有人證物證證明Queen是殺人兇手。（《法證先鋒IV》影片截圖）

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針筒藏破案關鍵

TOPick在此輕劇透，很多觀眾定猜出Queen沒有殺Louis。可是另一方面，也不是Elaine出手殺Louis。至於破案關鍵，是Louis頸後的針孔。

在案發現場的指紋痕跡，以及Louis家附近撿獲的針筒劑量，推斷兇案另有內情……

在本周三（3月18日）播出第23集《法證先鋒IV》將揭出真兇身份。而經過今次的案件後，將大大影響Queen姐與King Sir日後的關係。