【新冠肺炎】港人家長花10萬港元訂頭等機票送女子回港　逾100名英國留學生本周返港

▲ 升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球，惟各地防疫策略不一，已有逾千人確診的英國，當地政府至今未有宣布停課，引起不少已送子女到當地留學的港人父母恐慌，近日頻頻為子女撲機票回港，希望避過當地疫情。有升學顧問中心估計，由上周末至本周內，合計有過百名留學生回港，有家長不惜豪擲10萬港元為子女買頭等艙機票，甚至動用私人飛機接載子女。

歐美等地疫情近日急轉直下，英國首相約翰遜上周四宣布加強防疫措施時，未有宣布停課，備受外界質疑。至昨日（15日）港府鑑於疫情，向英國、愛爾蘭及美國發出紅色外遊警示，由周四（19日）起，所有於抵港前14日曾到上述三地人士須接受家居強制檢疫。

升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘向本報表示，剛過去的周末起，便協助了不少家長安排子女回港，估計直至本周內回港的留學生有過百人，而透過其中心安排到英國留學的中小學生及大學生共有逾2,000人，約佔本港到英國留學生的3分之1。

陳思銘指，本周由英國返港航班機票已一票難求，但下周的航班截至目前仍有機位空缺，有家長為了讓子女盡快回港，不惜花10萬港元訂頭等艙機票，安排在當地讀大學的子女回港，有家長甚至訂私人飛機接載就讀中學的子女；內地社交平台亦流傳由英國倫敦出發前往中國內地的私人飛機服務價目，以一架飛機12名乘客計算，每人索價高達13.7萬元人民幣。

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不過，陳思銘引述，英國寄宿學校協會按照當地衞生部門指引，不建議留學生乘搭飛機回港，應遠離人群，避免在飛機上的感染風險，而且寄宿學校人口不密集，學校亦會保持開放留宿予學生。

陳思銘指有港人父母寧願「一動不如一靜」，未有太大恐慌，形容情況猶如「脫歐留歐」般民情非一面倒。

由於現時距離復活節假期在下月中完結，仍有6至7星期，期間不少學校會實施網上教學，暫未有家長打算讓子女一去不返、放棄當地學位。

考試方面，陳思銘已去信多間大學要求舉行網上考試，目前已接獲3校回覆承諾會同時將教學及考試轉移到網上，包括倫敦大學學院（UCL）、倫敦帝國學院及利物浦大學；但即將於5月開考的英國會考（GCSE）及高級程度會考（A-Level），暫未有宣布網上考試安排，故中學生仍必須回英國應考。

記者：馮琪雅