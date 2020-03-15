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【新冠肺炎】英國留學生現病徵疑受感染　返港機票難求

政治 21:55 2020/03/15

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

有立法會議員接獲求助，指有留學生懷疑已染上新冠肺炎但求醫無門。（資料圖片）

新冠肺炎疫情蔓延至全球，有立法會議員接獲求助，指有香港的英國留學生，於當地出現新冠肺炎病徵，但卻未能接受病毒檢測，目前有不少留學生希望盡快返港，但返港機位難求。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，收到在英留學生求助，該名在倫敦求學的女生上周二起有咳嗽和低燒，同住的室友和老師等亦有類似徵狀，她曾向私家診所求助，但因涉新冠肺炎而被拒醫，就連致電當地專線亦未獲回覆，現時求醫無門，十分無助。此外，有一名在英國曼徹斯特的男生有高燒及咳嗽，曾赴醫院求醫，但未獲配藥及進行檢測，院方只要求作自我隔離。

葛珮帆續指，有留學生形容英國情況危險，醫院及街頭大多數人都沒有佩戴口罩，試過求醫時因佩戴口罩受歧視，認為當地防疫意識薄弱，加上當地亦未有為有病徵人士進行病毒檢測，已有不少留學生購買機票提早回港。

她補充，現時留學生擔心已經染上新冠肺炎，又要為購買返港機票而苦惱，有部份英國留學生，要先赴德國才有航班返港，歡迎有航空公司宣布加開航班。而她已將求助個案轉交相關部門及入境處，尋求中國駐英國大使館協助，並提醒港府，未來返港人數會上升而要提高警覺，認為港府於本周四（19日）起，才要求英國抵人士要接受強制家居檢疫太遲，直言風險已在，應盡早實施。

 

責任編輯：陳宛彤

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