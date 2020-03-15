【新冠肺炎】華富邨華昌樓32歲男子確診　本港單日增7宗確診　全數有外遊紀錄

本港昨日新增7宗新冠肺炎確診個案，病人於潛伏期均有外遊。累計確診增至148宗1宗疑似確診個案。除了今日(15日)下午公布的4宗確診，衞生防護中心晚上宣布再增3宗確診，包括山頂嘉麗園外籍夫婦正式確診，再增加1名32歲男子確診，患者居於南區華富(二)邨華昌樓，屬本港第149宗個案，患者潛伏期間參加旅行團從香港到突尼西亞旅遊，其後與朋友到訪英國及西班牙，於3月14日發病，今日確診，入住瑪麗醫院。

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衞生署衞生防護中心公布，截至15日晚上8時，中心正調查7宗新增新冠肺炎確診個案，病人於潛伏期均有外遊，至今本港個案累計149宗（包括148宗確診個案和一宗疑似個案）。中心又呼籲曾乘坐相關航班相同機艙的人士，致電衞生防護中心熱線2125 1122。

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粉嶺華明邨男子確診 曾到訪北海道診所

第一宗個案涉及一名35歲男子（為第143宗個案），他過往健康良好，居於粉嶺華明邨禮明樓。他自3月11日開始咳嗽，14日開始發燒，同日到北區醫院求醫並入院接受治療。病人的呼吸道樣本於15日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

病人於2月26至3月11日曾到日本北海道，3月7日曾陪同朋友到訪北海道二世古一所診所。他於3月11日由北海道乘坐日本航空JL2504（經濟艙）到大阪，再由大阪乘坐國泰航空CX561（經濟艙）於同日晚上抵港。病人同行的女朋友及兩名朋友，以及同住的父母、妹妹，以及侄女沒有出現病徵，將接受檢疫。

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居灣仔灣景國際酒店男子 訪德國及奧地利後染病

第二宗個案涉及一名29歲男子（為第144宗個案），他過往健康良好，自3月11日開始咳嗽，14日到律敦治醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本15日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

病人於3月5日由香港前往德國，7日轉往奧地利，11日返回德國，並於12日由慕尼黑乘坐漢莎航空LH119（經濟艙）到法蘭克福，再由法蘭克福乘坐LH796（商務艙）於13日抵港，抵港後一直獨自於灣仔灣景國際酒店居住。

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２男共赴法國後確診 居西貢白沙灣及北角堡壘大樓

第三宗與第四宗個案分別涉及一名37歲男子（為第145宗個案）及一名39歲男子（為第146宗個案）。中心的流行病學調查顯示，他們於潛伏期內曾一同前往法國，並由巴黎乘坐國泰航空CX260（經濟艙）於3月13日抵港。



第145宗個案的37歲男子過往健康良好，居於西貢白沙灣。他自3月10日開始咳嗽，其後出現腹瀉及發燒，14日到將軍澳醫院求醫並入院接受治療。病人的呼吸道樣本於15日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人同住的妻子、兩名女兒及家傭沒有出現病徵，已入住將軍澳醫院接受檢查。

第146宗個案的39歲男子過往健康良好，居於北角堡壘街25-27號堡壘大樓。他自3月13日開始咳嗽，14日到瑪麗醫院求醫並入院接受治療。病人的呼吸道樣本15日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人另一名同行朋友沒有出現病徵，已入住瑪麗醫院接受檢查，其同住女朋友亦沒有出現病徵，將接受檢疫。曾於3月13日早上約7時30分至7時45分從香港站接載病人到其寓所的一名的士司機，請致電衞生防護中心熱線。

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山頂嘉麗園夫婦美加返港後確診

第五宗及第六宗個案涉及一對夫婦，分別為61歲女子（為第147宗個案）及58歲男子（為第148宗個案），兩人有長期病患，居於加列山道65號嘉麗園。女病人3月10日開始喉嚨痛，11日開始發燒和咳嗽；男病人於10日開始發燒及咳嗽帶痰 ，13日出現輕微腹部不適，15日出現腹瀉。他們11日到香港港安醫院–司徒拔道求診，13日再到養和醫院求診，14日到律敦治醫院求診並入院接受治療。他們的呼吸道樣本15日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

他們於2月15日至3月2日到訪多倫多，3月2日至5日到訪紐約，3月5日至9日到訪波士頓，並在波士頓乘坐國泰航空CX811（商務艙）於3月10日抵港。他們同住的兒子、司機和兩名家傭沒有出現病徵，將安排接受檢疫。

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華富邨男遊突尼西亞、英國及西班牙後中招

第七宗個案涉及一名32歲男子（為第149宗個案），他過往健康良好，居於薄扶林華富（二）邨華昌樓。他3月14日開始發燒，並向私家醫生求診，15日到瑪麗醫院急症室求醫。病人的深喉唾液樣本15日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時留院瑪麗醫院接受治療，情況穩定。



病人於2月24日至3月2日參加旅行團從香港到突尼西亞旅遊，其後於3月3至9日與朋友到訪英國及西班牙，並於3月10日回到香港。其母親及姐姐與他同住，沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

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責任編輯 李志強