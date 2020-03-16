【古巨基當爸】47歲古巨基榮升人父 基仔：繼續做好爸爸好丈夫

▲ 47歲古巨基榮升人父， 基仔表示會繼續做好爸爸好丈夫。

古巨基榮升做爸爸！現年47歲的古巨基，跟年長4年的賢內助Lorraine拍拖20年，於2014年結婚。有指古巨基太太日前在美國低調誕下BB，古巨基榮升古爸爸，恭喜。



古巨基在社交平台宣布已為人父：



這個關於我和太太的人生充滿意義的消息，本身打算在農曆新年初一時向各位朋友公佈。但由於疫情的爆發，大家都在為抗疫勞心的時候，覺得還是稍後才跟各位分享心情會比較適合。

原本計劃在接下來的4/4兒童節這個別具意義的日子正式公佈，今晚卻突然收到很多朋友們的恭賀。在這𥚃，誠心感謝各位愛我和太太的朋友們和粉絲們。我會繼續做個好丈夫、好爸爸！

▲ 現年50歲的Lorraine是高齡產婦，估計BB已3個月大。(古巨基IG)

古巨基和Lorraine結婚6年，雖然鮮有公開放閃，但Lorraine陪伴基仔事業打拼多年，已被視作圈中模範夫婦。

有指古巨基在去年12月完成美國拉斯維加斯巡唱後，便甚少曝光，專心陪太太安胎。



現年50歲的Lorraine是高齡產婦

估計BB已3個月大，但因正值新冠肺炎肆虐，基仔夫婦都小心奕奕，全心照顧初生孩子。



古巨基由出道起，已由Lorraine打點工作安排，陪伴走過風風雨雨，2017年10月2日，古巨基在會三藩市演唱會後，偕同及友人到拉斯維加斯度假，不巧遇上了賭城發生槍擊慘案。

基仔等人躲在酒店賭場的賭桌下，幾經波折才成功返回入住的酒店，經歷過生死一刻，基仔曾接受TOPick訪問，對當日經過仍歷歷在目，體會到《愛得太遲》歌詞中的道理。



基仔說：「我以為這些（突發）事件只會在看電視新聞才看到，沒想過原來會發生得這麼近，我和太太及兩個朋友，那刻不知所措的心情，相信永遠都會記住。」



基仔笑言，跟太太的感情一向要好，但共同度過生死一刻，成為人生難忘片段。「我們兩夫妻完全沒想過會經歷這樣的一幕，這的確跟《愛得太遲》感覺類同。活到這一刻，最重要原來是身邊的人。

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