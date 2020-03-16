【冰封旅業】二月僅19.9萬旅客訪港急挫96%　旅發局撥4億助業界度寒冬 

▲ 2月訪港旅客急跌96%，旅遊業進入冰河時期。 林宇翔攝

新冠肺炎漫延全球，多國封關封城，令香港旅遊業進入冰封狀態。旅遊發展局今日（16日）公布2月份初步訪港旅客數字為19.9萬人次，按年急跌逾96%，預計3月訪港旅客數字可能會進一步惡化。

旅發局總幹事程鼎一直言，現時全月訪港客量，只是去年高峰期的單日水平，旅遊及相關業界受到巨大衝擊。他宣布，旅發局將開展接近4億港元推廣計劃，涵蓋本地及海外旅行社、酒店、航空公司、景點、零售、餐飲及會展業界，「加強支援業界及合作推廣，希望帶動旅遊業盡快復甦。」

香港旅遊發展局今日（16日）公布2月份初步訪港旅客數字為19.9萬人次，按年急跌逾96%。根據數字，2月8日前、即政府實行大幅關閉入境口岸前，每日約有1萬至2萬旅客訪港，而2月8日後，訪港旅客平均每日約3,300人次，當中約八成為非內地旅客。因應疫情發展，旅發局預計，3月訪港旅客數字可能會進一步減少。

▲ 2月份初步訪港旅客數字為19.9萬人次，按年急跌逾96%。

旅發局於2020/21年度的市場推廣預算加上《財政預算案》的額外撥款約共11.2億港元。旅發局總幹事程鼎一表示︰「現時全月訪港旅客人次只是去年高峰期的單日水平，可見旅遊及相關業界受到巨大衝擊。」

因此，旅發局將於20/21年度開展接近4億港元的推廣計劃，合共15項措施，加強支援業界及合作推廣，希望帶動旅遊業盡快復甦。計劃涵蓋的業界包括本地及海外旅行社、酒店、航空公司、景點、零售、餐飲及會展業界等。

除了資助業界進行推廣，亦會與業界合作加強推廣，刺激本地消費。消息指出，旅發局考慮在優質旅遊推廣方面，資助業界推出更多吸客優惠，目標在疫情受控後，可以第一時間幫助香港旅遊業界爭奪全球旅客訪港。

▲ 旅發局將開展接近4億港元的推廣計劃，合共15項措施加強支援業界及合作推廣，希望帶動旅遊業盡快復甦。

同時亦會提升業界海外推廣資助，包括參加旅發局參與客源市場推廣活動的相關機票及酒店開支，及配對基金的資助比例；而有關小型會獎活動資助計劃，亦將進一步降低申請門檻。

旅發局4億支援旅遊及具體工作︰

1. 推動本地氣氛及消費信心

資助零售、餐飲界別共同進行消費者推廣計劃

寬免「優質旅遊服務計劃」商戶續證費及初次申請費減半

加強推廣及支援「優質旅遊服務計劃」

2. 夥拍業界加強客源市場推廣

豁免業界參與旅發局客源市場活動（超過40個）費用，如展銷會、業界訪問團等，並資助相關機票及酒店開支

全數資助業界代表團到多個重點市場進行「路演」

邀請主要客源市場的業界到香港考察

重設景點推廣配對基金，並增加資助份額

增加「香港體驗行」計劃資助份額

與本地及客源市場業界合作進行消費者促銷宣傳

3. 加強推動會展旅遊 吸納高消費客群

資助業界爭取更多會展及獎勵旅遊活動來港

資助會展籌辦機構競投大型會展活動

中小型會獎活動資助計劃將降低申請門檻，並擴展至酒店業界

豁免業界參與旅發局客源市場會展推廣活動費用，並資助相關機票及酒店開支

夥拍酒店業界推出嶄新項目——「商聚‧香港」，為企業會議及獎勵旅遊團體提供免費會議套餐或餐飲套餐，吸引更多會獎團體

推廣香港「會展之都」品牌

責任編輯 李志強