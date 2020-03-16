項明生：和歌秘境賞梅

初春時分，除了口罩，還有河津櫻盛開。除了消毒液，正芬芳的還有梅花。令和次年的和歌山市，和風輕拂，紅梅綻放。疫前旅遊搵人氣景點，當今旅遊搵「無人」之境。大阪京都遊人太多，靜寂秘境我選和歌山。當地旅遊局找我宣傳My Secret Wakayama，我譯成#私藏和歌山，趕在封關前去賞梅。

和歌山海濱地區稱為和歌浦，屬日本遺產的美景地區，自平安時代就以絕世美景成為浮世繪題材。面向風平浪靜的和歌山灣，遊人罕至。這裏有兩個風景幽美的秘境神宮，一是紀州東照宮，供奉德川將軍；另外一是天滿宮，供奉學問之神。

神宮位於半山腰，爬上百級石樓後，極目千里和歌浦，忽來梅香沁心肺。桃紅爆滿滿枝丫，看得我心花怒放！不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香。小春此去無多日，何處梅花一綻香？靜好美景無一人，敞開喉嚨大聲唱「梅花梅花滿天下，愈冷它愈開花，梅花堅忍象徵我們，巍巍的大中華」。

這裏是日本啊，何來大中華？年輕人可能不知道，我等大中華膠最愛的《梅花》創作地正是日本。時值1971年台灣退出聯合國後，劉家昌到中國駐日本大使館抗議，並高喊「中華民國萬歲！」一時激動下，便於當天下午創作出這首流行一時的名曲《梅花》。2017年劉家昌在微博謂，台獨全面執政，中華民國不見了，乾脆修改歌詞，將「它是我們的國花」改為「它是我的梅花」，為這首歌畫蛇添足。40年河東轉河西，3000年亡了18朝，中國人的家國包袱，從來都是自討苦吃。

原文刊於《晴報》