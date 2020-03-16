【口罩供應】香港製造口罩SPT Mask公佈明(17日)中午網上預售 50片3層口罩售$125

▲ 香港製造口罩SPT Mask公佈網上預售詳情，網上預售將於明天（17日）正式開始。

香港製造口罩SPT Mask公佈網上預售詳情，網上預售即將於明天（17日）正式開始，每盒50片3層口罩售$125，預計4月初出貨，預售名額25萬個。



網上預售系統由RedSo「NoQ網上預購系統」辦理。



SPT Mask網上預售詳情：

日期：2020年3月17日 (星期二)

時間：中午12時正

首輪配額：25萬個名額

預售網址：www.sptmask.com.hk

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三款預售套裝選擇：

1.《抗疫套裝：三層過濾口罩》

售價：HK$125 (50片裝)

購買數量：2盒或3盒

預計首批出貨日期：4月初

生產地點：香港製造

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2.《專業套裝：N95標準醫護級口罩》

售價：HK$660 (20片裝), HK$1500 (50片裝)

購買數量：1盒或2盒

預計首批出貨日期：3月27日

生產地點：香港製造



3.《關護套裝：N95標準醫護級口罩 + 三層過濾口罩》

售價：HK$1700

購買數量：1套（ 1盒N95標準醫護級口罩（50片裝）和2盒三層過濾口罩（50片裝））

預計首批出貨日期：4月初

生產地點：香港製造

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責任編輯 李志強