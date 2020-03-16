【口罩供應】香港製造口罩SPT Mask公佈明(17日)中午網上預售 50片3層口罩售$125
社會 09:23 2020/03/16
香港製造口罩SPT Mask公佈網上預售詳情，網上預售即將於明天（17日）正式開始，每盒50片3層口罩售$125，預計4月初出貨，預售名額25萬個。
網上預售系統由RedSo「NoQ網上預購系統」辦理。
SPT Mask網上預售詳情：
日期：2020年3月17日 (星期二)
時間：中午12時正
首輪配額：25萬個名額
預售網址：www.sptmask.com.hk
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三款預售套裝選擇：
1.《抗疫套裝：三層過濾口罩》
售價：HK$125 (50片裝)
購買數量：2盒或3盒
預計首批出貨日期：4月初
生產地點：香港製造
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2.《專業套裝：N95標準醫護級口罩》
售價：HK$660 (20片裝), HK$1500 (50片裝)
購買數量：1盒或2盒
預計首批出貨日期：3月27日
生產地點：香港製造
3.《關護套裝：N95標準醫護級口罩 + 三層過濾口罩》
售價：HK$1700
購買數量：1套（ 1盒N95標準醫護級口罩（50片裝）和2盒三層過濾口罩（50片裝））
預計首批出貨日期：4月初
生產地點：香港製造
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責任編輯 李志強