【齊心抗疫】許志安「復出」即行善不欲人知　 蘇永康大讚好友低調

▲ 蘇永康稱好友許志安個性低調。

新冠肺炎肆虐下，不少藝人也落區派發防疫物資給有需要人士。日前，蘇永康出席公開活動時透露在過去一個月不斷尋找口罩，之後隨慈善機構落區派口罩給老人家，好友許志安亦有同行一起行善，可是安仔十分低調，不欲人知。

專為獨居長者提供照顧服務的榕光社在facebook專頁上，分享蘇永康捐贈及派發物資照片，並配文：「感謝蘇永康先生昨晚親自將6500個口罩送到榕光社，今日並與許志安先生抽空在觀塘及九龍城服務點派發，讓長者們感受到滿滿的愛!」

貼文亦有標籤捐贈口罩善長包括: 張衛健先生、梁漢文先生、許志安先生、DAY SHOP及劉鑾雄慈善基金。

▲ 蘇永康為有需要人士撲物資。（取自榕光社）

昨晚（3月15日），蘇永康出席《星光熠熠耀保良》活動時，回應媒體時承認當日許志安有結伴同行，不過事前並沒有告知慈善機構職員，只是對方認出許志安。蘇永康表示許志安不願意出鏡，為人低調便是他的個性。

另外蘇永康表示：「張衛健包3000個口罩、許志安1000個、梁漢文1000個，我再找朋友幫手，最終有6500個口罩。」

鄭中基為基層撲口罩搓手液，詳細請看：http://bit.ly/2U89AmH

▲ 許志安低調行善不願上鏡。（取自榕光社）

劉嘉玲赴庇護工場派口罩飯盒向基層送暖，詳情請睇：http://bit.ly/2IvKOHu

許志安夫婦行善

許志安太太Sammi鄭秀文同樣愛心爆棚，Sammi甚至連續好幾周隨社福機構落區派物質，幫助有需要的人士，回饋社會。

Sammi參與義工活動，全因為鍾舒漫在社交媒體分享做義工的照片，令到Sammi大感興趣，一起加入送暖行列。貴為天后的Sammi更與義工打成一片，全無架子。