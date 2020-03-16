【消委會】一文睇清五大海外婚禮熱門地點收費範圍　部分不含法定結婚證書最貴要收多1.5萬元

▲ 海外婚禮近年成為不少新人的選擇，其中熱門地峇里收費由$31,600至$133,000。（資料圖片）

海外婚禮近年成為不少新人的選擇，消委會檢視了本港10間服務商的海外婚禮資料，發現同一目的地的收費差距可逾3倍，而各套餐會受不同婚禮地點、場地、規模，以至所涵蓋的服務等因素影響。消委會提醒，選擇海外婚禮服務時，須留意合約條款及額外收費，免失預算。

消委會今年1月，致函21間有提供海外婚禮的服務商，並獲10間供資料，包括5間旅行社及5間婚禮服務統籌公司／婚紗攝影公司。調查亦涵蓋共51個海外婚禮套餐的收費及服務內容，地點包括沖繩、峇里、關島、布拉格及鳥取。

收費由$2.5萬至逾$13萬不等

51個海外婚禮套餐收費由約2.5萬元至超過13萬元，當中約6成的套餐收費低於5萬元、約1成的套餐收費高於10萬元。以下是各地點的收費內容：

沖繩套餐（16個）：

最低收費的套餐由$25,288至$39,800，最高收費的套餐由$38,000至$85,998，婚禮場地大多為教堂，可容納24人至100人，除個別套餐只在星期一至五提供一個婚禮時段，其餘套餐每天可提供3至8個婚禮時段。

峇里套餐（16個）：

最低收費的套餐由$31,600至$89,000，最高收費的套餐由$65,100至$133,000，婚禮場地包括酒店、教堂等，可容納20人至100人，除個別套餐只在星期一至四提供服務，其餘每天可提供1至5個婚禮時段。

關島套餐（12 個）：

最低收費的套餐由$29,388至$39,400，最高收費的套餐由$34,800 至$52,300，婚禮場地主要為教堂，可容納24人至60人，每天可提供3至6個婚禮時段。

布拉格套餐（5個）：

最低、最高的套餐收費分別為$31,800及$56,800，「捷旅旅遊」的單一套餐收費則為$88,000。婚禮 場地包括舊市政廳、莊園或庭園，可容納15人至200人，但提供的婚禮時段較缺乏彈性，例如只限在星期二、四、五或六的指 定時段提供服務，或需要預約。

鳥取套餐（2個）：

2個套餐均由「Primrose Garden（HK）Limited」提供，分別收取$38,800及 $138,000，婚禮場地包括教堂及戶外場地， 可容納100人及每天提供4個婚禮時段供選擇，不過最低收費的套餐只包括2小時的婚禮攝影服務，最高收費的套餐則除包括8至 9小時的攝影服務，還包括8至10小時的攝錄服務，及分別供20人享用的自助餐或法國料理餐宴及20人的2晚酒店住宿。

公眾假期舉行婚禮要多收$2.2萬

消委會提醒，除套餐訂明的基本收費外，若消費者選擇於周六、周日、旺季、本港公眾假期或當地公眾假期等特定日子舉行婚禮，部分套餐設有附加費，由$1,000至$22,000，或套餐收費的20%。

消費者亦要留意，大部分海外婚禮套餐只包括象徵式紀念結婚證書，不具法律效力。根據調查收集的資料，若消費者需要服務商代辦申請當地法定結婚證書的 手續，視乎地點及套餐，所需服務費由$3,000至$15,000不等。

消委會又指，大部分套餐提供額外收費項目，其中攝影服務的時數和收費差異大，例如布拉格套餐的8小時額外攝影服務，300張相收費9,000元，但沖繩套餐的4小時額外攝影服務，200張相收費1.7萬元，貴近9成。

曾接獲投訴臨時要求購買婚宴

消委會過去曾接獲投訴，指有統籌公司在新人選定婚禮服務的時段後一個月， 突然要求投訴人須同時購買餐宴服務，按每名賓客收取$1,200費用，否則須更改 舉辦婚禮的時間。消委會其後與該公司交涉，投訴人最終獲退回全數$4,000訂金。

消委會提醒新人，選購婚禮服務套餐前，必須仔細瞭解及比較不同服務商的 套餐內容、服務條款及細節，並訂立書面合約，不要單靠職員的陳述及推介便倉促作決定。

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記者：陳子謙